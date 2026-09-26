Por: El Espectador

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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) enfrenta notorias dificultades en la ejecución y los pagos de los proyectos que lleva a cabo en distintas regiones del país, según advirtió recientemente su directora encargada, Valerie Lafaurie. La funcionaria declaró que se encuentra en marcha una revisión minuciosa de los recursos que han sido destinados a los territorios, la cual ha permitido identificar retrasos significativos. De acuerdo con Lafaurie, para la vigencia de 2026 la ART cuenta con un presupuesto de inversión de 68.309 millones de pesos colombianos, de los cuales el 91 % ya ha sido comprometido contractualmente. Sin embargo, los pagos efectivos apenas llegan al 18 %, mientras que existen 92 proyectos, por un valor cercano a 179.000 millones de pesos, con avances físicos inferiores al 30 %. Así lo reportó El Espectador tras las declaraciones de la directora.

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En el mismo sentido, Lafaurie expuso que los contratos de prestación de servicios firmados tanto por la ART como por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos muestran un manejo cuestionable en la destinación de recursos. La consejera para las regiones indicó que entre 2022 y 2026 se invirtieron alrededor de 368.000 millones de pesos para unas 7.600 contrataciones de este tipo en ambas entidades, financiadas en su mayoría por el Fondo Colombia en Paz. De hecho, en 2025 se comprometieron unos 88.000 millones únicamente en contratos por prestación de servicios, una cifra 9,3 veces superior a la observada en 2022.

La revisión también encontró 13 contratos directos desde 2024 con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores en los territorios, por cerca de 4.600 millones de pesos, pero sin ejecución física registrada. Además, permanecen pendientes de liquidación 19 convenios y contratos interadministrativos firmados entre 2022 y 2025, y se constataron problemas en la publicación de información y documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), una plataforma oficial para la transparencia contractual.

Siguiendo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, la ART prioriza la trazabilidad y el control sobre la contratación pública, con vistas a racionalizar el gasto administrativo y reportar a las instancias legales cualquier posible irregularidad. Lafaurie enfatizó que los fondos destinados a las regiones no deben quedar estancados en trámites o estructuras ineficientes, y que pondrá especial atención a los contratos de sedes y transporte, así como a los firmados con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), cuyos avances físicos tampoco superan el 30 %.

¿Cuál es el avance físico y financiero de los proyectos de la ART para 2026?

El avance físico de los proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para la vigencia de 2026 es preocupantemente bajo, situándose en menos del 30 % en la mayoría de los 92 proyectos revisados, mientras que los pagos solo alcanzan el 18 % a pesar de que el 91 % del presupuesto ya está comprometido. Esta información fue reportada por El Espectador en declaraciones de la directora encargada de la entidad.

¿Qué irregularidades detectó la ART en la publicación y liquidación de contratos en el SECOP?

La ART identificó deficiencias en la publicación de información contractual y de ejecución en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Además, hay 19 convenios y contratos interadministrativos pendientes de liquidación desde el periodo 2022-2025, lo que podría dificultar el seguimiento y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, según la revisión interna liderada por la directora encargada, Valerie Lafaurie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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