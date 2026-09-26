Por: El Espectador

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La muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán durante un operativo militar en la zona rural de La Macarena, Meta, ha generado preocupación y exigencias de esclarecimiento por parte de la Defensoría del Pueblo. Según información difundida por esa entidad, los hechos ocurrieron el 22 de septiembre y en el mismo contexto una mujer habría sufrido "graves afectaciones contra su dignidad e integridad". La Defensoría, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, ofició tanto al Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, como al Ejército Nacional, buscando información completa sobre lo ocurrido y solicitando que las autoridades competentes tomen medidas para esclarecer la situación "con la debida diligencia y oportunamente", incluyendo el fallecimiento reportado. La entidad también pidió acciones que permitan "determinar las responsabilidades a que haya lugar".

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Como parte de la solicitud, la Defensoría instó al Ministerio de Defensa a poner en marcha los controles internos necesarios y verificar los hechos, además de emplear todas las medidas pertinentes para "prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos". En un mensaje público, la Defensoría aseguró que acompaña a las personas y familias afectadas, así como que realiza verificaciones de las denuncias que se han hecho públicas respecto a este caso.

El origen de la denuncia se remonta a la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, que remitió la información a la Fiscalía, la Procuraduría, y las gobernaciones de Guaviare y Meta. El documento, divulgado por Indepaz, sostiene que Mojica Guzmán "no portaba armas y no representaba ningún tipo de peligro", pero resultó herido fatalmente tras acercarse al lugar de los hechos. Según los denunciantes, era un civil afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Cachicamo y su cuerpo habría sido recogido por las tropas del Ejército, sin que hasta el momento se conozca su paradero. También exigen un pronunciamiento urgente por parte de las Fuerzas Militares y la apertura de una investigación "inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva".

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los eventos descritos, mientras tanto, el clamor por justicia y esclarecimiento continúa, con la vigilancia de diferentes entidades y la expectativa de la opinión pública sobre los resultados que puedan entregar las instancias responsables.

¿Qué ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de Luis Carlos Mojica Guzmán?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se ha solicitado información completa a las Fuerzas Armadas y un pronto esclarecimiento de los hechos, además de medidas de prevención frente a eventuales vulneraciones de derechos humanos, acompañando a las familias afectadas y verificando las denuncias presentadas.

¿Cuál es la denuncia principal sobre el operativo militar en La Macarena según Indepaz?

La denuncia principal, según Indepaz, destaca que Luis Carlos Mojica Guzmán era un civil sin armas ni peligro, que habría sido abatido por integrantes del Ejército cuando se acercó al lugar, y cuyo cuerpo, de acuerdo con los denunciantes, no aparece tras haber sido recogido por las tropas, lo que ha llevado a exigir una investigación exhaustiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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