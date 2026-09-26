Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos, intervenir de inmediato en la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander. La petición se realizó a través de su cuenta oficial de X, donde manifestó su preocupación frente a presuntas irregularidades en los manejos contractuales de la universidad. Según lo expuesto por el mandatario, existen denuncias de “poderes externos” que estarían ordenando contrataciones y promoviendo una burocracia perjudicial para la institución. Esta situación fue calificada por el presidente como alarmante y digna de vigilancia prioritaria, bajo el argumento de que las universidades públicas no deben convertirse en refugios de corrupción ni ser utilizadas por intereses políticos que buscan ejercer control indebido sobre el sistema educativo.

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La controversia se enmarca en un contexto jurídico complejo. A inicios de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado —máxima autoridad contenciosa administrativa en Colombia— anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona para el periodo 2025-2028. De acuerdo con el Consejo de Estado, se detectaron anomalías tanto en el proceso de postulación de candidatos como en la elección misma, pues el Consejo Superior Universitario (CSU) no podía designar legalmente a Chávez para un tercer mandato consecutivo, contraviniendo los propios estatutos de la universidad. Debido a esta determinación, Laura Patricia Villamizar Carrillo asumió como rectora encargada, en espera de que se defina un nuevo proceso para elegir al próximo rector titular.

En respuesta a la nulidad, el CSU de la Universidad de Pamplona llevó a cabo una reunión extraordinaria para establecer fechas y lineamientos para la designación del nuevo directivo. Además, se discutió una propuesta de reforma al Estatuto General. Sin embargo, según información publicada por el diario La Opinión, los miembros del CSU no lograron concretar acuerdos necesarios para tomar decisiones. El proyecto de reforma quedó aplazado, pendiente de una próxima reunión programada para el 2 de octubre. Mientras tanto, tanto el Ministerio de Educación como la universidad no han emitido pronunciamientos sobre la solicitud del presidente para imponer medidas de vigilancia especial en la institución educativa.

¿Qué irregularidades se investigan en la Universidad de Pamplona según las denuncias oficiales?

Las denuncias mencionadas por el presidente Abelardo de la Espriella se centran en presuntos manejos contractuales irregulares y en la influencia de “poderes externos” que habrían estado ordenando contrataciones dentro de la Universidad de Pamplona, además de una burocracia injustificada, según lo reportado en su cuenta oficial de X y recogido por fuentes como La Opinión.

¿Por qué el Consejo de Estado anuló la elección del rector Ivaldo Torres Chávez?

El Consejo de Estado anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez como rector porque encontró irregularidades en el proceso de postulación de candidatos y concluyó que el Consejo Superior Universitario no podía designarlo para un tercer período consecutivo, ya que esto está prohibido por los estatutos de la universidad, como señala la información proporcionada por el Consejo de Estado y difundida por La Opinión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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