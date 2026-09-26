Por: EL PILON SA

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Víctor Gómez, un joven de 23 años, fue asesinado con arma de fuego hacia las 11:40 de la mañana del sábado 26 de septiembre en el barrio Bello Horizonte, ubicado en el noroccidente de Valledupar. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Policía, el ataque ocurrió cuando Gómez se encontraba en la carrera 50 con calle 5A, un sector residencial de la ciudad. Según el reporte de la institución, la víctima fue abordada por dos sujetos no identificados que se movilizaban en una motocicleta; tras acercarse, le dispararon por la espalda sin intercambiar palabras, de acuerdo con testimonios obtenidos en el lugar.

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La Policía precisó que tres disparos impactaron a Gómez en la parte posterior de la cabeza, lo que evidencia la letalidad de la agresión. Inmediatamente después del ataque, varios habitantes del sector reaccionaron y auxiliaron al joven, trasladándolo en otra motocicleta hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, en la sede la Nevada. No obstante, al ingresar al centro asistencial, los profesionales de la salud determinaron que ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento.

El crimen, perpetrado en horas de la mañana, generó una rápida respuesta de las autoridades, quienes llegaron al sitio para adelantar las primeras diligencias judiciales y asegurar la zona. Posteriormente, la Policía informó que Víctor Gómez tenía tres anotaciones en el sistema judicial por diferentes delitos: porte ilegal de armas de fuego, violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar. Frente a estos antecedentes penales, los investigadores tratan de establecer si guardan alguna relación con el homicidio.

En la actualidad, la Policía mantiene activas las investigaciones con el fin de identificar y ubicar a los presuntos homicidas. Para ello, continúan recopilando testimonios de testigos presenciales y recolectando otros elementos que permitan esclarecer las circunstancias y móviles del crimen sucedido en Valledupar. Este caso se suma a la preocupación de las autoridades y la comunidad por la violencia registrada en la ciudad.

¿Quién era Víctor Gómez y por qué fue asesinado en Valledupar?

De acuerdo con la Policía, Víctor Gómez era un joven de 23 años que residía en Valledupar y tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar. Hasta el momento, las autoridades investigan si estos antecedentes están relacionados con el asesinato, pero no se ha confirmado el motivo exacto del crimen.

¿Qué acciones toma la Policía tras el homicidio de un ciudadano en Valledupar?

Según la información oficial entregada, la Policía actúa recolectando testimonios, asegurando la zona de los hechos y recopilando pruebas. Además, adelanta investigaciones para establecer tanto la identidad como el paradero de los responsables del homicidio, con el objetivo de esclarecer el caso y llevar a los implicados ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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