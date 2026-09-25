Por: El Espectador

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El reciente paro armado que sacudió a Santa Marta, en el departamento de Magdalena, llegó a su fin, según confirmó la gobernadora María Margarita Guerra Zúñiga en declaraciones a diversos medios de comunicación. “Han sido días bastante complejos, pero lo hemos sacado adelante. La ciudad hoy está con total normalidad y está funcionando al 100 % como es”, dijo la funcionaria, citada por Caracol Radio. La paz retornó tras varios días de tensión y miedo, en los cuales la capital del Magdalena permaneció con una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas. La gobernadora detalló que el 24 y 25 de septiembre estuvieron presentes los máximos mandos militares, y que la ciudad sigue bajo estrictas medidas de seguridad, al contar con más de mil uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana desplegados para mantener el control.

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De acuerdo con Caracol Radio y El Espectador, el origen del paro armado se remonta a la noche del 21 de septiembre, cuando José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, conocido como el segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), murió durante un operativo de la Policía Nacional en la zona rural de Santa Marta, específicamente en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca. En esa acción fallecieron también otros seis presuntos miembros de este grupo armado ilegal. Como reacción a la muerte de alias “Cholo”, las ACSN realizaron acciones violentas que incluyeron bloqueos viales, quema de vehículos, suspensión de clases escolares, cierre de negocios y confinamiento de comunidades indígenas.

La gravedad de la situación llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar la militarización de Santa Marta el 22 de septiembre, reforzando la presencia de la fuerza pública y realizando sobrevuelos con aviones Kfir, según relató él mismo en su cuenta de X. El objetivo, explicó, era contrarrestar las amenazas e intimidaciones de las ACSN sobre comerciantes, transportadores y ciudadanos. Dentro de las acciones para recuperar la seguridad, se destaca la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, pareja de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, líder principal de las ACSN, junto a trece personas más en operativos realizados en Santa Marta y Ciénaga.

Así, tras días de zozobra marcados por la violencia, el comercio paralizado y la vida cotidiana interrumpida, la institucionalidad logró restablecer la tranquilidad en la capital del Magdalena, aunque la vigilancia y la presencia militar se mantienen como medida preventiva.

¿Por qué se originó el paro armado en Santa Marta?

El paro armado en Santa Marta surgió como respuesta de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, quien era señalado como el segundo jefe de este grupo armado. Su deceso, el 21 de septiembre, durante un operativo de la Policía Nacional, desencadenó represalias violentas que impactaron el orden público y la cotidianidad de la ciudad.

¿Quiénes son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son un grupo armado ilegal al que se atribuyen actos de violencia, intimidaciones y afectaciones al orden público en la región de Santa Marta y zonas aledañas. Según información de medios locales como Caracol Radio y El Espectador, la reciente militarización y las capturas de varios de sus integrantes fueron medidas tomadas para contener su accionar e intentar restablecer la normalidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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