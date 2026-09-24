Por: EL PILON SA

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Durante el jueves 24 de septiembre se vivió un momento de alerta en la Universidad Popular del Cesar (UPC) luego de que circulara por redes sociales un panfleto amenazante atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el contexto de las acciones de paro armado que esta organización adelanta. El alcance del documento no solo impactó a la UPC, sino que también hizo referencia a otras instituciones de educación superior en el municipio, como la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad de Santander (UDES), según lo reportado en la información disponible.

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En respuesta a esta difusión, la UPC activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos. De acuerdo con las autoridades, se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la empresa de seguridad privada Nevada. Estas entidades llevaron a cabo inspecciones y verificaciones en los campus universitarios, asegurando que no se presentara ningún hecho que comprometiera la integridad física de quienes hacen parte de las instituciones, según lo informado.

Luego de las diligencias de rutina y las investigaciones preliminares lideradas por la Fuerza Pública en conjunto con los demás organismos de seguridad, se concluyó que no existe en estos momentos una situación de riesgo inminente para la comunidad universitaria. No obstante, se estableció que el monitoreo y la vigilancia continuarán de manera permanente para que cualquier nuevo indicio pueda ser atendido con prontitud y eficacia, de acuerdo con las autoridades consultadas en el registro de los hechos.

Por otra parte, la rectora encargada de la UPC, Ana Milena Maya González, realizó un llamado enfático a la responsabilidad digital de la comunidad. Solicitó a estudiantes, profesores, personal administrativo y ciudadanía en general abstenerse de compartir audios, mensajes o panfletos cuya veracidad no haya sido comprobada y que puedan propagar temor sin sustento. Expresó: “Invito a toda nuestra comunidad académica a mantener la tranquilidad, atender únicamente la información emitida por los canales institucionales y no dar credibilidad ni amplificación a informaciones provenientes de personas ajenas a la Universidad que no hayan sido verificadas por las autoridades competentes”.

Finalmente, la UPC informó la reanudación normal de las actividades académicas y administrativas en todas las sedes, con respaldo de los organismos de seguridad. Las autoridades locales permanecen investigando el origen del panfleto que generó inquietud en la capital del Cesar.

¿Qué medidas de seguridad implementó la Universidad Popular del Cesar tras la amenaza?

La Universidad Popular del Cesar activó los protocolos institucionales de seguridad en coordinación con la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la empresa de seguridad Nevada. Se realizaron inspecciones y verificaciones exhaustivas para asegurar la integridad en los campus, aunque, según determinaciones oficiales, no se identificó una amenaza inminente.

¿Por qué la Universidad insistió en no difundir información no verificada sobre amenazas?

La rectora encargada, Ana Milena Maya González, recomendó a la comunidad universitaria no compartir audios, mensajes o panfletos sin verificar, ya que este tipo de información puede crear zozobra y afectar la tranquilidad colectiva sin fundamento. Únicamente debe atenderse información difundida por canales institucionales o autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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