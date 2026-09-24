Por: EL PILON SA

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El traslado de unos 76 internos presuntamente vinculados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) a pabellones de máxima seguridad en cárceles alejadas del Caribe colombiano fue ordenado el pasado 23 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella. La medida afecta a personas recluidas en centros penitenciarios de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. El anuncio se dio a conocer a través de la cuenta oficial del mandatario en la red social X y se enmarca dentro de las acciones que adelanta el Gobierno tras hechos de violencia que se registraron recientemente en Santa Marta y otros municipios de la región.

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De acuerdo con la información compartida, el objetivo de la decisión es impedir que, desde el interior de las cárceles, líderes de la organización continúen ordenando acciones delictivas como extorsiones y homicidios, que han tenido impacto negativo en la seguridad regional. La respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no se hizo esperar: la entidad anunció que ha comenzado las gestiones necesarias para implementar la instrucción presidencial, en articulación con otras instituciones y bajo protocolos de seguridad, aunque sin aclarar cuántos internos han sido trasladados ni precisar los lugares de destino u origen.

En lo que respecta al Cesar, aún no hay información oficial sobre la cantidad exacta de reclusos que serán movidos desde este departamento, ni se conoce el detalle sobre las fechas o penitenciarías de salida y llegada. Las directrices para este tipo de traslados están consignadas en los artículos 73 y 75 de la Ley 65 de 1993, que otorga al INPEC la responsabilidad de destinar el movimiento de internos condenados, considerando la seguridad institucional, la disponibilidad de cupos y la situación jurídica de cada persona privada de la libertad.

La decisión gubernamental se da luego de un fuerte operativo de la Policía Nacional contra las ACSN en el sector de Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, que dejó como saldo oficial siete integrantes muertos y tres capturados. Entre los fallecidos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, considerado segundo cabecilla y responsable financiero de la organización. Tras este golpe, las ACSN declararon un paro armado que afectó la normalidad comercial y la movilidad en distintos sectores del norte del Cesar, según informó EL PILÓN.

La Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana Estructural 020-25 del 2 de diciembre de 2025, ya había advertido sobre los riesgos que genera la presencia de las ACSN y su disputa territorial con el Ejército Gaitanista de Colombia, también llamado Clan del Golfo, en varias zonas del Cesar. Pese a que la instrucción presidencial está en proceso de ejecución por parte del INPEC, no se ha divulgado aún un informe público que permita conocer el avance real de los traslados ni los detalles específicos de la operación.

¿Cuántos internos del Cesar serán efectivamente trasladados por el INPEC?

Hasta el momento, no existe información detallada sobre la cantidad exacta de internos provenientes del Cesar que serán trasladados, ni se conocen los listados individuales o las fechas en que se concretarán los movimientos, según información del INPEC y lo anunciado por el Gobierno.

¿Qué significa que una persona esté sindicada y cómo afecta su traslado?

En el contexto penal colombiano, una persona acusada formalmente pero aún no condenada se considera sindicada. El estatus de cada interno —sindicado o condenado— incide en el tipo de procedimiento y en las condiciones legales para efectuar su traslado, como estipula la Ley 65 de 1993.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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