Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Energua, la empresa encargada de proveer el servicio de energía eléctrica en varias zonas del departamento del Cesar, informó que llevará a cabo trabajos de mantenimiento y adecuación en su infraestructura el viernes 25 de septiembre. Estas actividades, que afectarán de manera temporal el suministro eléctrico, han sido programadas para diversos sectores de los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi y Chimichagua, según lo anunciado oficialmente por la compañía.

Sigue a PULZO en Discover

En Agustín Codazzi, la suspensión del servicio se realizará a través del Circuito Codazzi 3. De acuerdo con lo comunicado por Energua, la interrupción ocurrirá entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. El corte de energía afectará principalmente a la zona urbana del municipio, en particular a los residentes ubicados en la calle 2 con carrera 16, en inmediaciones del sector Cancha 5 de Diciembre. Esta medida tiene como objetivo permitir las intervenciones técnicas requeridas en la red eléctrica.

Por otro lado, Chimichagua también experimentará una suspensión temporal del servicio, esta vez mediante el Circuito Chimichagua. Según lo informado por la empresa, los trabajos se extenderán desde las 7:45 de la mañana hasta las 3:45 de la tarde, concentrándose en la zona urbana, especialmente en la calle 5 entre carreras 9 y 10, cerca del barrio Cuba. Energua enfatizó que estas labores forman parte de un cronograma previamente establecido para optimizar la calidad del servicio suministrado en este municipio.

Finalmente, en Valledupar, los trabajos de mantenimiento se realizarán en el Circuito Mariangola 1, entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. La interrupción afectará principalmente la zona rural del municipio, cubriendo sectores como Villa Germania, la vía Villa Germiana, Mariangola y zonas cercanas. La empresa destacó la importancia de estos trabajos para garantizar la estabilidad y seguridad de la red eléctrica local.

Energua recomendó a los usuarios de estas áreas prestar atención a los horarios previstos y adoptar medidas preventivas para minimizar el impacto de la suspensión temporal del servicio eléctrico. La empresa reiteró que estos trabajos están programados y responden a una necesidad técnica para el beneficio del suministro futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los horarios de suspensión de la energía eléctrica en los municipios afectados según Energua?

Energua informó que en Agustín Codazzi la suspensión será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Chimichagua, desde las 7:45 a.m. hasta las 3:45 p.m.; y en Valledupar, la interrupción irá de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de acuerdo con la programación oficial.

¿Cuáles son los sectores específicos afectados por la interrupción eléctrica en Valledupar, Agustín Codazzi y Chimichagua?

En Valledupar, la afectación será principalmente en la zona rural, incluyendo Villa Germania y zonas cercanas a la vía Mariangola. En Agustín Codazzi, el corte impactará la calle 2 con carrera 16, cerca de la Cancha 5 de Diciembre, mientras que en Chimichagua, la zona intervenida será la calle 5 entre carreras 9 y 10, en el barrio Cuba.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.