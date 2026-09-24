Por: EL PILON SA

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Antonio Sanguino Páez, quien hasta hace poco ocupó el cargo de ministro de Trabajo y fue candidato a la Gobernación del Cesar, está en el centro del debate tras aparecer en una lista de antiguos funcionarios a quienes, según la revista Semana, la Unidad Nacional de Protección (UNP) les habría ordenado retirar sus esquemas de seguridad. El listado fue divulgado el 21 de septiembre, marcando el inicio de un controversia sobre los verdaderos alcances de la decisión gubernamental en materia de protección para exministros.

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Frente a la información inicial, el Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aclaró el 22 de septiembre que las medidas adoptadas no significan dejar completamente sin seguridad a los exministros. “El reporte que tengo es que no se ha quitado la seguridad, se han acotado los esquemas de seguridad”, mencionó Lara, subrayando que los antiguos funcionarios mantienen una protección básica. El motivo de la revisión, según explicó, es liberar personal policial que se requiere en labores de seguridad ciudadana. Esta declaración marca una diferencia sustancial con la tesis de que personajes como Sanguino habrían quedado completamente desprotegidos.

Sin embargo, la declaración del ministro del Interior fue de carácter general y no especificó la situación de Antonio Sanguino, quien dejó el Ministerio de Trabajo el 6 de agosto, cargo que venía ocupando desde febrero de 2025. Nacido en Ocaña, Norte de Santander, Sanguino creció en Valledupar y ha tenido una reconocida trayectoria en el departamento del Cesar, donde aspiró a la Gobernación en 2023.

En Colombia, la normativa contemplada establece que quienes han sido protegidos debido a su cargo pueden mantener ciertas medidas de seguridad tras dejar sus funciones, aunque la duración y el alcance de esa protección varían según las circunstancias individuales y la evaluación de las autoridades. Por el momento, no se ha conocido un acto administrativo individual que determine si a Sanguino le retiraron totalmente la protección, si conserva algún esquema o si la decisión adoptada ya fue implementada. Tampoco hay declaraciones públicas de Sanguino sobre si buscaría revisar el proceso.

Así, lo único claro es que Sanguino figura en el proceso de revisión de esquemas de protección por parte de la UNP, pero no que haya perdido toda medida de resguardo, según lo confirmaron tanto Semana como las declaraciones oficiales divulgadas posteriormente.

¿Qué es la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuál es su función?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de brindar medidas de protección a personas amenazadas en razón de su cargo o actividades. Su función principal es evaluar el nivel de riesgo y definir los esquemas de seguridad adecuados para garantizar la integridad de beneficiarios como exfuncionarios, bajo criterios técnicos y situaciones específicas.

¿Qué requisitos debe cumplir un exministro para mantener su esquema de seguridad?

De acuerdo con la información disponible, la normativa colombiana estipula que exfuncionarios pueden conservar temporalmente su esquema de seguridad tras dejar el cargo, pero la continuidad depende de un análisis individual de riesgo realizado por las autoridades, lo que implica que las medidas pueden ser ajustadas, reducidas o incluso eliminadas según cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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