Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Defensa descartó oficialmente que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, joven de 18 años fallecido en un operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), fuera alias ‘Pinocho’, cabecilla de esa organización con presencia en la región. Esta aclaración surge después de versiones que circularon en redes y algunos medios, en las que se sugería una conexión directa entre Rodríguez y el máximo líder de las ACSN, información que hasta ahora no ha sido respaldada por fuentes institucionales ni por la Fuerza Pública, según confirmó el Ministerio citado en un balance oficial.

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La operación militar en la que murió Rodríguez Martínez se llevó a cabo el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. Durante el procedimiento también falleció José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias ‘Cholo’ y señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN. En total, el balance del Ministerio de Defensa indica que siete personas resultaron muertas y tres más fueron capturadas en dicho operativo, cifras que han sido sostenidas en los reportes oficiales presentados tras el suceso.

Las dudas sobre la vinculación de Rodríguez con el grupo armado han generado debate público y familiar. La familia del joven rechazó tajantemente las versiones que lo asocian con las ACSN y afirmó que él no era hijo de alias ‘Pinocho’. Su madre manifestó ante los medios que su hijo trabajaba, mientras que una hermana detalló que laboraba específicamente en una finca ganadera, solicitando esclarecer a fondo las circunstancias de su muerte.

Según el Ministerio de Defensa, será la Fiscalía General de la Nación junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal quienes adelantarán las investigaciones técnicas y científicas para confirmar tanto la identidad como las circunstancias en las que falleció el joven, así como clarificar qué papel cumplían las personas presentes en el operativo.

El operativo y la muerte de Rodríguez se produjeron días antes de un paro armado anunciado por las ACSN en Santa Marta, el cual impactó el funcionamiento normal del comercio, la movilidad y el transporte en la ciudad. La situación motivó pronunciamientos políticos, incluyendo la reacción del expresidente Gustavo Petro, quien en redes sociales señaló que Rodríguez era un joven campesino trabajador, al tiempo que cuestionó la intervención de la Fuerza Pública. Desde el Gobierno, en contraste, se ha defendido la operación como parte de la ofensiva estatal contra la mencionada estructura criminal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel del Ministerio de Defensa en el caso de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez?

El Ministerio de Defensa tuvo un papel fundamental al desmentir oficialmente las versiones que relacionaban a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez con alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La entidad afirmó que ninguna fuente oficial ni de la Fuerza Pública confirmó ese supuesto vínculo y enfatizó que las investigaciones sobre la muerte del joven están en manos de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál es su relevancia en este operativo?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son una organización armada a la que las autoridades atribuyen actividades criminales en la región de Santa Marta. Durante el operativo mencionado, la Fuerza Pública reportó la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN, así como el fallecimiento de siete personas y la captura de tres más, resaltando la importancia de esta estructura en la seguridad de la zona.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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