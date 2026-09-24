Por: Portal Bogotá

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La Fiscalía General de la Nación avanza en la judicialización de delitos en Bogotá, como lo demuestra el caso más reciente ocurrido en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. De acuerdo con la información oficial, Racifo Jesús Acosta Lizardo fue judicializado tras ser señalado de agredir físicamente a su empleadora en una pastelería de la zona.

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Los hechos se presentaron en la noche del 23 de julio, cuando Acosta Lizardo habría exigido que se le pagara su salario por adelantado. Ante la negativa de la propietaria, el hombre la habría golpeado con tal fuerza que la derribó y, posteriormente, la condujo hacia una parte menos visible del establecimiento, donde continuó con la agresión y amenazas. Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a personas cercanas, quienes acudieron en su ayuda y permitieron que la mujer fuera traslada de inmediato a un centro médico para su valoración y atención, según reportó la Fiscalía.

Gracias a la recopilación de elementos materiales probatorios, las autoridades solicitaron una orden de captura contra Acosta Lizardo. Esta fue ejecutada el pasado 21 de septiembre en vía pública de Bogotá, donde agentes lograron detenerlo. Posteriormente, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó formalmente el delito de homicidio en grado de tentativa, figura jurídica que se emplea cuando una persona, presuntamente, comete actos que ponen en peligro la vida de otro, sin llegar a causarle la muerte efectiva. Durante la audiencia, el procesado no aceptó el cargo imputado; sin embargo, una juez de control de garantías determinó que debía permanecer bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que perturbe la convivencia o constituya un delito en la ciudad utilizando la Línea de Emergencias 123. Las denuncias son fundamentales para iniciar procesos investigativos, lograr sanciones efectivas y contribuir a que Bogotá se mantenga segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el delito de homicidio en grado de tentativa en Colombia?

El delito de homicidio en grado de tentativa implica que una persona emprendió acciones dirigidas a quitarle la vida a otra, pero el resultado fatal no se consumó por causas externas o por la intervención de terceros. En el caso descrito por la Fiscalía General de la Nación, los hechos y los indicios recabados permitieron imputar este delito al procesado, que es uno de los considerados de mayor gravedad en el Código Penal colombiano.

¿Cómo se puede denunciar una agresión o delito en Bogotá con la Línea de Emergencias 123?

La Línea de Emergencias 123 en Bogotá es el canal oficial para reportar situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la convivencia. Al comunicarse, los ciudadanos pueden solicitar la intervención inmediata de las autoridades, quienes activan los protocolos correspondientes para atender y dar seguimiento a los casos, tal como se reiteró en el informe de la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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