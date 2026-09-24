Por: Portal Bogotá

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En una nueva jornada de la estrategia Operación Espacio Público, la Alcaldía Mayor de Bogotá intervino los sectores de San Bernardo y Tercer Milenio, ubicados en la localidad de Santa Fe, con el objetivo primordial de devolver parte del espacio público a la comunidad, fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, esta intervención se tradujo en la recuperación de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de espacio, el retiro de 24 estructuras no convencionales y la recolección de 42 toneladas de residuos voluminosos y ordinarios, acciones que impactaron positivamente en la salubridad y el bienestar colectivo.

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La operación contó con la participación conjunta de entidades distritales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Integración Social, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Nacional. Estas instituciones coordinaron esfuerzos para llevar a cabo el levantamiento de asentamientos informales y la limpieza exhaustiva de zonas que presentaban recurrentes ocupaciones indebidas. "El propósito fundamental es recuperar el espacio público y generar orden en este sector tan importante. El apoyo de la Policía es fundamental en estos operativos", manifestó Diego Alejandro López, alcalde local de Santa Fe, resaltando la relevancia de la articulación institucional.

Dentro de las acciones complementarias de seguridad y prevención, el operativo incluyó patrullajes mixtos y actividades de sensibilización, que permitieron informar a la ciudadanía sobre el autocuidado y las herramientas para reportar hechos que afecten la convivencia. Como parte de este despliegue, 178 personas recibieron orientación y 85 fueron registradas, mientras se efectuaron verificaciones de antecedentes. Además, se incautaron 110 armas blancas, se realizaron seis traslados por protección al Centro de Traslado por Protección y se impusieron 10 comparendos a quienes infringían normas del espacio público. También se decomisaron 450 gramos de medicamentos caducados de uso institucional.

Operación Espacio Público promueve la permanencia institucional en San Bernardo, acompañada de oferta social para personas en condición de habitabilidad en calle y campañas para evitar el consumo de sustancias en los espacios recuperados. Así, se busca no solo intervenir de manera puntual, sino mantener el sector recuperado de forma permanente, como afirmó Danilson Guevara, asesor de Despacho de la Secretaría de Gobierno. La constante presencia de las autoridades y el trabajo articulado con la comunidad son clave para transformar estos entornos y permitir que la ciudadanía disfrute nuevamente de los espacios públicos. Los ciudadanos pueden reportar cualquier situación contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.

¿Qué logros dejó la última jornada de Operación Espacio Público en San Bernardo y Tercer Milenio?

La última intervención permitió recuperar 1.200 metros cuadrados de espacio público, retirar 24 estructuras no convencionales y recoger 42 toneladas de residuos. Además, se incautaron 110 armas blancas, se trasladaron seis personas por protección y se aplicaron 10 comparendos, en una labor coordinada por entidades distritales y la Policía Nacional.

¿Cuáles entidades participaron en la recuperación del espacio público en Bogotá y cuál fue su función?

Participaron la Alcaldía Mayor de Bogotá, las secretarías de Gobierno, Seguridad e Integración Social, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Nacional. Cada entidad aportó al levantamiento de estructuras, recolección de residuos, labores de limpieza, acciones preventivas de seguridad y oferta social dirigida a habitantes de calle.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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