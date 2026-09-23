Por: EL PILON SA

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Kevin José Fragozo Movil enfrenta una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, decisión tomada por un juez con función de control de garantías de Valledupar tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Fragozo Movil es señalado por el ente acusador como presunto responsable del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Durante la formulación de cargos, el procesado no aceptó la responsabilidad que le fue atribuida.

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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la noche del 20 de septiembre en una vivienda localizada en el barrio El Carmen, Valledupar. Según el relato investigativo, Fragozo Movil habría ingresado a la casa cuando la víctima compartía la cena con el hijo de ambos, un menor de apenas 8 años. El ente investigador sostiene que el hombre sujetó a la mujer, la golpeó con puños y patadas, y posteriormente la atacó con un arma cortopunzante, ocasionándole varias heridas en diferentes partes de su cuerpo.

La agresión fue interrumpida gracias a la intervención de la comunidad: la hermana de la víctima, al notar lo que ocurría, pidió ayuda con gritos que alertaron a los vecinos y a otras personas del sector, quienes acudieron rápidamente. Según la información recabada por la Fiscalía, Fragozo Movil salió huyendo del lugar ante la llegada de la comunidad, que lo persiguió con el objetivo de evitar su fuga.

Finalmente, integrantes de la Policía Nacional lograron detener al señalado agresor a pocos metros de la vivienda donde sucedieron los hechos. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación y solicitó la medida de aseguramiento para Fragozo Movil. El juez que llevó el caso determinó que el procesado constituye un peligro tanto para la víctima como para la sociedad, razón por la cual ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad ante el ataque en Valledupar?

La comunidad tuvo un papel fundamental al intervenir rápidamente cuando la hermana de la víctima pidió ayuda. Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes acudieron al lugar del ataque, logrando que el agresor huyera. Posteriormente, los miembros de la comunidad persiguieron al señalado responsable, contribuyendo así a su pronta detención por parte de la Policía Nacional.

¿Por qué el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Kevin Fragozo?

El juez tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Kevin José Fragozo Movil porque, de acuerdo con la valoración hecha durante las audiencias y según los elementos presentados por la Fiscalía, el procesado representa un peligro tanto para la víctima como para la sociedad. Por ello, la reclusión se mantendrá mientras se desarrolla el proceso penal.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.