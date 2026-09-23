Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Luego de la difusión de información errónea en algunas cuentas de redes sociales, Canal 1 Noticias confirmó que el periodista Yamid Amat, de 84 años, permanece con vida y continúa recibiendo atención médica especializada en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información verificada con fuentes cercanas y el centro médico, el reconocido comunicador muestra una evolución positiva en las últimas horas.

(Vea también: Quién es la esposa de Yamid Amat y cuántos hijos tiene: vivió otro matrimonio con famosa periodista)

Permanece en cuidados intensivos

Yamid Amat sigue bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe. Sin embargo, Canal 1 Noticias conoció que el fundador de CM& ya no se encuentra inconsciente y ha respondido favorablemente al tratamiento que recibe por parte del equipo médico que acompaña su recuperación.

Lee También

Los especialistas continúan evaluando permanentemente su condición para determinar los pasos a seguir en el proceso asistencial.

Podría pasar a hospitalización general

De mantenerse la tendencia favorable observada en las últimas horas, los médicos podrían autorizar próximamente su traslado a una habitación de hospitalización general.

Por ahora, el periodista continúa bajo monitoreo constante mientras se evalúa su evolución clínica.

Acompañado por su familia

Durante su permanencia en la clínica, Yamid Amat ha estado acompañado por su círculo más cercano. En la Fundación Santa Fe permanecen su esposa, Pilar Vargas, y su hijo, Yamid Amat Jr., quienes han seguido de cerca su evolución médica. También se encuentra en el centro asistencial Gloria Vecino, colaboradora y secretaria de confianza del periodista durante gran parte de su trayectoria profesional.

(Lea también: Explican por qué Néstor Morales no está en Blu Radio desde hace semanas: “Pronta recuperación”)

Yamid Amat es considerado una de las figuras más importantes de la historia del periodismo colombiano. A lo largo de más de seis décadas de carrera dejó una huella profunda en la radio, la prensa y la televisión nacional. Fundador del noticiero CM&, desempeñó un papel fundamental en la transformación de los formatos informativos en Colombia y participó en la cobertura de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país.

Por ahora, familiares, colegas, amigos y miles de colombianos continúan atentos a la evolución de su estado de salud, mientras esperan nuevos reportes oficiales sobre su recuperación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.