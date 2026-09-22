La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó este martes el primer parte médico sobre el estado de salud del periodista Yamid Amat, quien permanece hospitalizado en la institución desde la noche del lunes.

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(Vea también: Cuál es el problema de salud que tiene Yamid Amat, quien fue hospitalizado de urgencia en Bogotá)

De acuerdo con el comunicado, el comunicador se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y su estado es crítico, mientras que el pronóstico médico permanece reservado.

La información fue entregada por la institución médica a solicitud de la familia de Amat, una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano.

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Yamid Amat permanece en UCI y bajo manejo médico

En el comunicado, la Fundación Santa Fe explicó que Yamid Amat ingresó a la institución durante la noche del lunes y que, desde entonces, ha requerido un manejo integral y multidisciplinario.

“Se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos”, señaló la institución en el parte médico.

La Fundación Santa Fe indicó además que cualquier nuevo comunicado relacionado con la evolución de Amat será emitido de acuerdo con los cambios que presente su condición y previa autorización expresa de sus familiares.

Por ahora, el parte médico no entrega detalles sobre la causa que llevó a su hospitalización ni establece un diagnóstico específico.

Familia de Yamid Amat autorizó información sobre su estado

La Fundación Santa Fe precisó que la información divulgada este martes fue entregada a solicitud de la familia del periodista. Esto significa que, por el momento, el centro médico se limitará a comunicar nuevos detalles sobre su evolución cuando exista autorización expresa de sus allegados.

La hospitalización de Amat había sido conocida durante la mañana de este martes. Reportes iniciales señalaron que el periodista, de 84 años, había sido trasladado a la Fundación Santa Fe y permanecía en UCI.

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