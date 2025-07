Este sábado 12 de julio se marcó el cierre de un capítulo icónico en el periodismo colombiano: Yamid Amat, una de las figuras más reconocidas del país, puso fin a sus tradicionales entrevistas dominicales en El Tiempo, terminando una tradición de 23 años.

(Vea también: Periodista de Noticias Caracol y figura de RCN sorprenden con nuevo proyecto en conjunto)

La inesperada decisión se dio a conocer por medio de una columna titulada ‘En agradecimiento a Yamid Amat, un maestro de las entrevistas’, en la que se recogió cómo fue el paso del comunicador en esa casa editorial y el legado que dejó para futuras generaciones.

Pero la salida de uno de los maestros del periodismo no estuvo exenta de críticas, pues hubo quienes consideraron que el homenaje rendido por el diario fue insuficiente para honrar su legado, limitándose a un artículo que no reflejó la magnitud de su aporte. Uno de los que expresó su inconformidad fue Julio Sánchez Cristo, quien aseguró respetar la forma con la que el periódico tomó la decisión.

—Son muchos años de clases de periodismo que hemos recibido de Yamid. Su entrevista de todos los domingos llevaba 23 años… Cada medio maneja el fin de sus colaboradores como quiere, pero no sé, había pensado que Yamid había podido hacer su última entrevista— dijo este lunes 14 de julio en el programa que conduce en La W Radio.

—En el artículo que escribieron en El Tiempo le dijeron chao y gracias— comentó Juan Diego Alvira.

Para Sánchez Cristo, la inesperada salida de Amat no requería ni siquiera una despedida, pues con una última entrevista, en la que al final el veterano periodista agradeciera por el espacio, hubiera sido suficiente.

“Pero el artículo demuestra que a él lo sorprendieron. Lo sorprendieron durante la semana […]. Ni siquiera tenía que despedirse, con una última gran entrevista y al final decir ‘hago una pausa en el camino, gracias a esta casa editorial’. Eso no quedó bien… Realmente hay mucha sorpresa por la manera en la que pasó lo que pasó. Usted a Yamid no lo saca del periódico con un mensaje de texto… ¡No!”, agregó Julio, en el mismo espacio.

Alvira se mostró de acuerdo con la postura de Sánchez Cristo y mencionó que, incluso, el artículo con el que anunciaron su salida no había sido tan visible en el periódico.

—El artículo fue bastante escondido por allá…— comentó Juan Diego Alvira.

—No, no, no. Columnista de primera página del periódico. ¡23 años! Entrevistó a todas las personas importantes del país, a todas. Esa era una cita obligada, y Yamid, con dificultades o no, siempre estaba ahí. Las personas, inclusive, últimamente iban a su casa a atender el cuestionario… Una notificación por esa vía, ¡muy fuerte!— concluyó Julio Sánchez.

¿Cómo fue el paso de Yamid Amat por El Tiempo?

El periodista de 83 años llegó al periódico en 2002 y poco a poco posicionó su sección de entrevistas dominicales en un sello distintivo del medio. Con un estilo único, caracterizado por preguntas incisivas, una escucha atenta y la habilidad de obtener titulares impactantes, Amat entrevistó a presidentes, artistas, empresarios y figuras clave de la vida nacional.

Durante estos 23 años, sus entrevistas no solo informaron, sino que también abrieron debates y marcaron la agenda pública. Amat tenía la capacidad de hacer que sus entrevistados revelaran facetas desconocidas o soltaran frases que resonaban en la opinión pública, consolidándolo como un maestro en el arte de la repregunta.

Su columna dominical era más que una sección periodística; era un espacio donde se narraba la historia reciente del país a través de las voces de sus protagonistas.

Lee También

Además de su trabajo en El Tiempo, Amat mantuvo una presencia constante en otros medios, como su programa radial en Caracol y su paso por la televisión, pero fue en el papel donde encontró un espacio para desplegar su pasión por la prensa escrita.

A pesar de la relevancia de Yamid Amat para El Tiempo y el periodismo colombiano, su despedida no estuvo a la altura de las expectativas de muchos de sus seguidores.

La partida de Yamid Amat de El Tiempo no solo cierra una etapa para el diario, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del periodismo de entrevistas en Colombia. En un contexto donde los medios impresos enfrentan retos frente a la digitalización, la ausencia de su columna dominical deja un vacío difícil de llenar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.