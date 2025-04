A raíz de la controversia despertada por las duras palabras del presidente Petro hacia el presidente de la Cámara, Efraín Cepeda, el debate entre la oposición y el oficialismo se ha atizado en el país.

Así se hizo evidente durante una entrevista, en la cual se produjo un cara a cara entre el senador del Pacto Histórico Agmeth Scaff y el representante a la Cámara José Jaime Uscategui en La W. Aunque el debate estaba trazado entre congresistas opositores, la chispa terminó saltando entre el representante opositor y el director de la emisora, Julio Sánchez Cristo.

En medio de la discusión, Julio Sánchez interpeló a Uscategui por la responsabilidad del Gobierno en el proceso de extradición de alias ‘Papá Pitufo’. El reconocido periodista buscó el punto de quiebre del congresista con una pregunta retórica y le respondió: “Yo no sabía, pensé que dependía de la Corte Suprema de Justicia en Portugal”, resaltando el desconocimiento del representante del Centro Democrático.

“En qué momento se convirtió usted abogado de oficio de Papá Pitufo, eso es vergonzoso, traté de ser equilibrado y quitarle responsabilidad al presidente”, respondió visiblemente ofuscado Uscategui, atacando al periodista.

Cabe destacar que el caso del llamado ‘Zar del Contrabando’ se ha convertido en el estandarte de batalla de Uscategui, quien llegó a portar una máscara del citado personaje en el Congreso.

El representante, presa de su disgusto, no permitió el desarrollo de la conversación, al punto en el que el director de la emisora advirtió que podía terminar la entrevista. Por su parte, Uscategui continuó con su diatriba hacia el Gobierno y la Fiscalía, asegurando que tienen responsabilidad en la extradición y han ralentizado el proceso.

“Siempre salgo atacado, regañado y ofendido, uno no puede opinar”, señaló Uscategui, a lo que respondió Sánchez Cristo: “¿Por qué no escucha la grabación para ver quién ha atacado y quién ha ofendido?, Ya usted responderá por el peso de la denuncia que acaba de hacer”.

¿Cómo va la extradición de ‘Papá Pitufo’ desde Portugal?

El proceso de extradición de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, avanza en Portugal, luego de que el Tribunal de Apelación de Oporto aprobara su traslado a Colombia. Sin embargo, la orden aún no ha sido emitida debido a su solicitud de asilo, lo que mantiene en pausa el procedimiento.

Según Blu Radio, el tribunal desestimó los argumentos con los que Marín intentó evitar su extradición. No obstante, de acuerdo con Caracol Radio, la Cancillería colombiana sigue a la espera de la resolución sobre su petición de asilo. Si Portugal rechaza su solicitud, la extradición podrá completarse sin mayores obstáculos, pero si le conceden protección internacional, el proceso podría extenderse o incluso quedar sin efecto.

En entrevista con Revista Cambio, Camilo Rojas, abogado de Marín, afirmó que su cliente aún conserva la presunción de inocencia, dado que no ha sido condenado. “No se tiene certeza de que los recursos con los que paga los honorarios provengan de una actividad ilícita”, declaró Rojas. Además, aclaró que Marín no intentó huir de la justicia, sino que solicitó asilo en Portugal, aprovechando su doble nacionalidad. “Las autoridades españolas lo dejaron en libertad, él no se voló ni fue prófugo. La circular roja se emitió porque faltó a una cita mientras solicitaba asilo”, explicó.

Mientras la Corte Suprema de Portugal estudia el recurso de apelación de Marín, su futuro sigue sin definirse. La extradición ha sido aprobada en primera instancia, pero la solicitud de asilo es el factor clave que determinará si finalmente es enviado a Colombia o si permanecerá en Portugal bajo protección internacional. Las autoridades colombianas esperan la decisión final, que marcará el siguiente paso en el proceso judicial de este señalado contrabandista.

