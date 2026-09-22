El reconocido periodista Yamid Amat, de 84 años y considerado uno de los maestros del periodismo en Colombia, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, en el norte de la capital. Según información de Canal Uno, el comunicador permanece bajo observación médica y es acompañado por su familia.

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Fuentes cercanas a la institución indican que Amat enfrenta una condición pulmonar inflamatoria que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial por parte de la clínica, se confirmó que su estado es de observación y que recibe atención especializada.

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Yamid Amat es una de las figuras más influyentes de la historia del periodismo colombiano. Durante décadas lideró noticieros y programas de opinión, consolidándose como una voz de referencia en la televisión y la radio del país. Su trayectoria incluye más de tres décadas de trabajo continuo en espacios noticiosos de gran audiencia.

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Quienes lo conocen destacan su rigor, su estilo directo y su capacidad para marcar agenda durante generaciones. El periodista, nacido en Tunja, construyó una carrera que lo convirtió en un referente ineludible para colegas y audiencias.

Por el momento, la Fundación Santa Fe no ha entregado un comunicado oficial sobre la evolución de su salud. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su estado y el tratamiento que está recibiendo.

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