Andrea Guerrero compartió una noticia que marca un nuevo capítulo en el proceso médico que ha enfrentado durante los últimos meses: la periodista y presidenta de Win Sports aseguró que actualmente está libre de cáncer. La comunicadora dio la actualización a través de sus redes sociales, donde también mostró cómo luce su nariz después de las intervenciones a las que se ha sometido.

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“Estoy libre de cáncer”, escribió Guerrero en una publicación de Instagram, en la que habló de los aprendizajes que le dejó el diagnóstico de cáncer de piel que recibió tras detectar una lesión en su nariz. La presentadora deportiva reconoció que ahora presta mucha más atención al cuidado de su piel y, especialmente, a la protección frente al sol.

El proceso comenzó después de que notara una alteración en la zona y decidiera consultar con su dermatóloga. Una valoración posterior llevó a que le practicaran una biopsia, examen que confirmó que se trataba de cáncer de piel. A partir de ese momento, Guerrero tuvo que someterse a diferentes procedimientos para retirar el tejido afectado.

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Una de las intervenciones fue una cirugía de Mohs, procedimiento que estuvo a cargo de su oncóloga, Alejandra Toquica. Guerrero explicó anteriormente que la lesión tenía una profundidad considerable, pues alcanzaba los 9 milímetros, situación que hizo más compleja la intervención para retirar el tejido comprometido.

Después de la extracción, la periodista pasó por una cirugía reconstructiva en la nariz, necesaria para recuperar la zona afectada. El procedimiento estuvo a cargo de Marcela Sánchez, quien utilizó un colgajo libre para reconstruir el área con piel. Aunque Guerrero reconoce que la cicatriz todavía es visible para ella, aseguró que ahora la mira de una manera diferente.

La recuperación, sin embargo, todavía no termina. Andrea Guerrero anunció que la próxima semana tendrá una nueva cirugía reconstructiva en la nariz y admitió que todavía no sabe si será la última. “Ojalá que sí”, expresó. En medio de este proceso, aseguró que aprendió que la paciencia también consiste en aceptar que algunas etapas no avanzan al ritmo que uno quisiera.

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