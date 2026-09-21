La primera vez que vi un paracaídas de resistencia pensé que era un accesorio extraño para correr. Se coloca en la espalda, se abre mientras uno acelera y, de inmediato, la carrera se siente diferente.

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Su función es sencilla: provocar resistencia durante el desplazamiento para aumentar la dificultad de determinados ejercicios.

El accesorio suele estar conectado mediante un arnés o cinturón. Cuando la persona empieza a correr, el paracaídas se despliega y el aire provoca una fuerza que se opone al movimiento.

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¿Para qué sirve un paracaídas de resistencia?

Principalmente se utiliza para trabajar aceleración, velocidad y potencia dentro de entrenamientos específicos. La resistencia adicional hace que las arrancadas y los sprints requieran un esfuerzo diferente al de correr sin ningún accesorio.

Por eso puede aparecer en rutinas relacionadas con deportes en los que son importantes los cambios de ritmo, como fútbol, atletismo, rugby o baloncesto.

No significa que utilizarlo automáticamente vaya a convertir a alguien en un corredor más rápido. Es una herramienta que puede incorporarse dentro de un programa de entrenamiento bien estructurado.

¿Cómo se utiliza el paracaídas de resistencia?

Una de las formas más sencillas es hacer sprints cortos.

Por ejemplo, se puede colocar el arnés, asegurarse de que el paracaídas esté correctamente sujeto y hacer una aceleración durante una distancia determinada. Después se recupera antes de repetir.

También pueden hacerse ejercicios de salida desde diferentes posiciones, siempre priorizando una técnica adecuada. La idea no es correr durante largos periodos con el paracaídas abierto, sino utilizar la resistencia como parte de un entrenamiento específico.

¿Qué músculos trabaja?

El movimiento involucra principalmente la musculatura que participa en la carrera y la aceleración, especialmente piernas y glúteos, además del trabajo del tronco para mantener una postura estable.

Sin embargo, el beneficio no debería entenderse simplemente como “hacer más fuerza”. La técnica de carrera continúa siendo importante. Si la resistencia es excesiva y modifica demasiado la forma natural de correr, el ejercicio puede dejar de cumplir el objetivo buscado.

¿Cómo elegir un paracaídas de resistencia?

Antes de comprar uno conviene revisar varios aspectos:

Tamaño del paracaídas: determina parte de la resistencia que puede provocar.

determina parte de la resistencia que puede provocar. Arnés o cinturón: debe ajustarse correctamente y permitir libertad de movimiento.

debe ajustarse correctamente y permitir libertad de movimiento. Materiales: conviene buscar una construcción resistente para soportar movimientos repetidos.

conviene buscar una construcción resistente para soportar movimientos repetidos. Sistema de sujeción: debe mantenerse estable durante las aceleraciones.

debe mantenerse estable durante las aceleraciones. Ajuste de resistencia: algunos modelos permiten variar la carga mediante diferentes configuraciones.

También es importante tener en cuenta el espacio disponible. Para utilizarlo se necesita una superficie suficientemente amplia y segura.

¿Vale la pena usarlo?

El paracaídas de resistencia puede ser interesante para quienes quieren incorporar una herramienta diferente a sus entrenamientos de velocidad, especialmente en deportes que requieren aceleraciones frecuentes.

Pero no debería reemplazar otros componentes del entrenamiento. La técnica, la fuerza, la movilidad, la recuperación y el trabajo de velocidad sin resistencia también forman parte de una preparación completa.

Además, antes de utilizarlo conviene empezar con una resistencia moderada y concentrarse en mantener una ejecución controlada.

En otras palabras, el paracaídas no hace que el entrenamiento sea mejor simplemente porque lo vuelve más difícil. Su utilidad está en cómo se incorpora dentro de la sesión y qué objetivo se busca trabajar.

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