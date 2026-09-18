Cuando decidí que quería entrenar con más frecuencia, apareció una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto: ¿me conviene pagar un gimnasio o montar uno en casa?

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A primera vista, entrenar en casa parece la opción más cómoda. No hay desplazamientos, no hay que esperar a que se desocupe una máquina y se puede hacer ejercicio prácticamente en cualquier momento.

Pero también existe el otro lado: un gimnasio tradicional tiene una variedad de máquinas, pesas y espacios que sería costoso intentar reproducir en una vivienda. Por eso, antes de comprar equipos o pagar una mensualidad, hay varios factores que vale la pena comparar.

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Gimnasio en casa: la principal ventaja es el tiempo

Una de las razones más evidentes para entrenar en casa es la comodidad. No necesito salir, desplazarme hasta otro lugar ni adaptar mi rutina a los horarios del gimnasio.

Si tengo 30 o 40 minutos libres, puedo utilizarlos directamente para entrenar. Esto puede ser especialmente útil para personas que trabajan desde casa, tienen horarios cambiantes o simplemente viven lejos de un gimnasio.

También existe una ventaja adicional: puedo organizar el entrenamiento como quiera. Un día puedo hacer ejercicios con mancuernas; otro, utilizar bandas elásticas; y otro, hacer una rutina con el peso corporal.

Pero hay que comprar los equipos

El gimnasio en casa no significa necesariamente gastar menos desde el primer día. Si quiero tener más posibilidades de entrenamiento, probablemente necesitaré invertir en mancuernas, bandas, colchoneta, banco, barra, discos u otros accesorios.

Y mientras más completo quiera hacerlo, mayor será la inversión. Además, hay que tener algo que muchas veces se pasa por alto: espacio. No es lo mismo tener un rincón para una colchoneta que disponer de un cuarto completo donde pueda colocar pesas, banco y otros equipos.

Gimnasio tradicional: más variedad sin comprar las máquinas

Aquí está una de las mayores ventajas del gimnasio tradicional. Por una mensualidad puedo acceder a una cantidad de equipos que sería muy difícil y costoso tener en casa.

Hay máquinas de fuerza, barras, discos, mancuernas, caminadoras, bicicletas y espacios para diferentes tipos de entrenamiento.

Eso permite cambiar la rutina con mayor facilidad. Si quiero trabajar piernas, espalda, pecho o hacer cardio, normalmente tendré varias alternativas disponibles.

También puede ser útil para quienes están empezando y todavía no saben exactamente qué equipos necesitan. En lugar de comprar algo y descubrir después que casi no lo utiliza, puede probar diferentes máquinas y ejercicios.

¿Cuál es más barato?

Esta es probablemente una de las preguntas más difíciles de responder con una sola cifra. El gimnasio tradicional tiene un gasto recurrente: la mensualidad. El gimnasio en casa tiene una inversión inicial: los equipos.

Si comienzo con una colchoneta, unas bandas y un par de mancuernas, la inversión puede ser relativamente pequeña. Pero si quiero tener un espacio parecido al de un gimnasio tradicional, el presupuesto puede aumentar considerablemente.

Por eso, la comparación debería hacerse pensando también en el tiempo. Una inversión inicial puede tener sentido si se utiliza durante años, mientras que una membresía implica un pago periódico.

No existe un ganador universal: depende del presupuesto y, sobre todo, de cuánto se vaya a utilizar.

La motivación también juega un papel

Este punto es menos evidente, pero puede ser determinante. En casa tengo todas las facilidades para entrenar, pero también todas las distracciones. El celular está cerca, puedo recibir visitas, trabajar, cocinar o simplemente pensar: “entreno después”.

En un gimnasio tradicional ocurre algo diferente. El simple hecho de desplazarse hasta allí puede ayudar a establecer una rutina mental: llegué al gimnasio, ahora toca entrenar.

Además, algunas personas encuentran motivación al ver a otros entrenando. Para otras, en cambio, tener gente alrededor puede resultar incómodo. Por eso la motivación es completamente individual.

¿Y si quiero levantar mucho peso?

Aquí la diferencia puede ser considerable. Para entrenamientos de fuerza más avanzados, tener en casa barra, discos, banco, rack y suficiente espacio puede representar una inversión importante.

Un gimnasio tradicional normalmente ya tiene ese equipamiento. Esto no significa que en casa no pueda hacerse entrenamiento de fuerza. Significa que el nivel de equipamiento necesario aumenta a medida que aumentan las exigencias del entrenamiento.

Para alguien que está comenzando, unas mancuernas, bandas y ejercicios con el propio peso pueden ser suficientes para construir una rutina bastante completa.

Comparación rápida

Factor Gimnasio en casa Gimnasio tradicional Desplazamiento No es necesario Sí Inversión inicial Depende de los equipos Generalmente menor Pago mensual No necesariamente Sí Variedad de máquinas Limitada por el espacio y presupuesto Alta Privacidad Alta Baja o media Horarios Muy flexibles Dependen del establecimiento Espacio necesario Sí No en casa Entrenamiento avanzado Depende del equipamiento Mayor variedad Distracciones Pueden ser muchas Generalmente menos Comunidad Limitada Puede ser alta

Entonces, ¿cuál elegir?

La respuesta depende de qué tipo de persona soy y cómo quiero entrenar. El gimnasio en casa puede tener sentido si valoro mucho el tiempo, tengo espacio disponible y prefiero entrenar por mi cuenta.

El gimnasio tradicional puede resultar más conveniente si necesito una mayor variedad de equipos, quiero probar diferentes ejercicios o encuentro motivación en un espacio dedicado exclusivamente al entrenamiento.

También existe una tercera opción que cada vez tiene más sentido: combinar las dos.

Puedo tener algunas herramientas básicas en casa para los días en que no tengo tiempo de desplazarme y utilizar un gimnasio tradicional cuando necesito máquinas o pesos que no tengo disponibles.

Al final, el mejor gimnasio no necesariamente es el que tiene más máquinas. Es el que realmente puedo incorporar a mi rutina y utilizar de manera constante.

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