Durante mucho tiempo pensé que elegir guayos de fútbol era cuestión de encontrar unos que me quedaran cómodos, me gustaran y estuvieran dentro del presupuesto. Hasta que empecé a jugar en diferentes canchas.

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Un día era césped natural y otro, sintético. Los guayos que había usado sin problema en una cancha empezaron a sentirse completamente diferentes en la otra.

Ahí descubrí algo que debería haber revisado desde el principio: la suela está diseñada para un tipo de superficie específico.

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No es lo mismo jugar sobre tierra y césped natural que sobre una superficie artificial más dura. Y las siglas que aparecen en las cajas —FG, AG, TF o MG— justamente ayudan a identificar para qué terreno fueron pensados.

¿Cuál es la diferencia entre guayos FG y AG?

La diferencia principal está en el diseño de los tacos.

Los FG (Firm Ground) están diseñados principalmente para césped natural firme, especialmente terrenos bien cuidados, secos o ligeramente húmedos, pero no embarrados. Sus tacos moldeados están pensados para penetrar el terreno y proporcionar tracción.

Los AG (Artificial Ground), en cambio, están diseñados específicamente para césped artificial. Sus tacos suelen ser más cortos y con una distribución pensada para una superficie más dura y uniforme. Por ejemplo, Nike señala que este patrón ayuda a reducir los puntos de presión sobre el césped sintético.

Por eso, aunque ambos tengan tacos y visualmente puedan parecer similares, no cumplen exactamente la misma función.

¿Qué guayos usar en césped natural?

Si normalmente juego en césped natural, los FG son una de las opciones más habituales. La suela está pensada para conseguir agarre sobre un terreno que puede variar según la humedad, el mantenimiento y la firmeza.

Pero hay una diferencia importante: no todos los campos naturales son iguales.

Para una cancha firme y relativamente seca, unos FG pueden funcionar muy bien. Si el terreno está excesivamente húmedo o embarrado, existen guayos SG (Soft Ground), diseñados específicamente para superficies blandas y húmedas. Estos suelen incorporar tacos metálicos desmontables.

Por eso tampoco conviene pensar que “césped natural” automáticamente significa cualquier tipo de guayo con tacos.

¿Qué guayos usar en césped sintético?

Cuando juego habitualmente sobre césped artificial, los AG son la opción diseñada específicamente para ese escenario. El césped sintético puede ser más duro y uniforme que una cancha natural, por lo que la distribución de los tacos cambia.

Nike explica que los modelos AG utilizan tacos cónicos más cortos y un patrón modificado para adaptarse a estas superficies.

Aquí aparece otra confusión frecuente: no todo césped artificial es igual.

Los campos modernos 3G y 4G pueden tener características distintas a los terrenos artificiales antiguos y más cortos. Para estos últimos existen también los guayos TF (Turf), con pequeños tacos de goma en mayor cantidad.

¿Puedo usar guayos FG en césped sintético?

Depende del tipo de superficie y de las indicaciones del fabricante. Algunas marcas señalan que determinados FG pueden utilizarse en ciertos campos artificiales, especialmente cuando tienen una superficie similar a un terreno firme o un césped sintético de mayor longitud.

Sin embargo, eso no significa que FG y AG sean intercambiables.

Si juego casi siempre en sintético, tiene más sentido buscar un modelo identificado específicamente como AG o uno que el fabricante indique como compatible con esa superficie.

¿Qué pasa si compro los guayos equivocados?

El problema no es solamente el rendimiento. La elección de la suela influye en la tracción, el apoyo y la comodidad. Nike recomienda escoger la placa según la superficie porque las distintas canchas generan necesidades diferentes de agarre y control.

Por eso, antes de dejarme llevar por el diseño de unos guayos, ahora reviso primero la etiqueta.

FG: principalmente césped natural firme.

AG: césped artificial.

SG: césped natural blando, húmedo o embarrado.

TF: turf o superficies artificiales cortas y firmes.

MG: modelos pensados para varias superficies.

La decisión terminó siendo mucho más sencilla de lo que pensaba: no necesito encontrar los guayos más costosos, sino los que correspondan a la cancha donde realmente juego.

Porque unos guayos pueden verse increíbles en la tienda, pero si la suela no está pensada para el terreno donde voy a jugar, probablemente no sean la compra que necesito.

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