Sergio Higuita, conocido en el ciclismo colombiano como ‘El Monster’, tendrá un cambio importante en su carrera a partir de 2027. El corredor antioqueño dejará el WorldTour después de ocho temporadas en la máxima categoría del ciclismo mundial y pasará a defender los colores del Caja Rural-Seguros RGA, equipo español de categoría ProTeam.

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El colombiano, de 29 años, habría acordado un contrato por dos temporadas con la escuadra española, en la que también estará su compatriota Fernando Gaviria. Higuita llega después de haber vestido los uniformes de EF Education-EasyPost, Bora-Hansgrohe y Astana, equipos con los que acumuló experiencia en las principales competencias del calendario internacional.

Así lo anunció su nuevo equipo:

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👾 Un monstruo llega a Caja Rural-Seguros RGA. Sergio Higuita formará parte de nuestro equipo las dos próximas temporadas. El colombiano aportará su experiencia y cualidades al grupo de la formación verde. 🔗 Link con más información: https://t.co/7OjyxrtsuR#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/rFwM0i0nIQ — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) September 17, 2026

‘El Monster’ afrontará este nuevo capítulo con la motivación de volver a ser protagonista en diferentes terrenos. Su perfil de escalador-puncheur le ha permitido destacarse tanto en etapas de montaña como en carreras de una semana, además de contar con experiencia en las tres grandes vueltas.

Entre sus resultados más importantes aparece la victoria en la Volta a Catalunya de 2022, uno de los triunfos más destacados de su trayectoria. En los últimos años también ha mantenido presencia entre los corredores importantes en pruebas por etapas, con posiciones dentro del top-10 en competencias como el Tour de Suiza y el AlUla Tour.

Ahora, Higuita emprenderá una nueva etapa fuera del WorldTour, pero dentro del ciclismo profesional europeo. El colombiano compartirá equipo con Fernando Gaviria, otro de los nombres de mayor recorrido del ciclismo nacional, en un proyecto que comenzará oficialmente en la temporada 2027.

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La llegada al Caja Rural-Seguros RGA representará así un cambio de escenario para Higuita, quien buscará aprovechar su experiencia acumulada durante casi una década en la élite para asumir nuevos retos y volver a pelear por resultados importantes en el calendario internacional.

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