Santiago Buitrago volvió a poner a Colombia en lo más alto de la Vuelta a España. El ciclista bogotano aseguró este sábado el título de la clasificación de la montaña y se quedó con una de las camisetas más importantes de la carrera.

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El corredor del Bahrain Victorious llegó a la etapa 20 con una ventaja considerable sobre su principal perseguidor, el belga Wout van Aert, y consiguió defender el liderato de esta clasificación en una jornada de máxima exigencia por las montañas españolas.

Aunque Buitrago no sumó puntos en los puertos de esta jornada, la diferencia que había construido durante las etapas anteriores fue suficiente para garantizarle el primer puesto de la clasificación de la montaña.

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El logro tiene un significado especial para el ciclismo colombiano, pues el país no conseguía quedarse con esta clasificación de la Vuelta a España desde 2004, cuando Félix ‘El Gato’ Cárdenas se llevó el título de la montaña.

Santiago Buitrago hizo historia para Colombia

La camiseta de las pepas azules es el premio a una Vuelta en la que Buitrago encontró en la montaña el escenario perfecto para demostrar sus condiciones como escalador.

El bogotano tuvo varias oportunidades de conseguir una victoria de etapa. De hecho, en la jornada 19 estuvo muy cerca de celebrar después de protagonizar una destacada actuación en la subida a Peñas Blancas, pero terminó segundo, detrás del irlandés Eddie Dunbar.

La estrategia terminó dando resultado.

El colombiano no necesitó atacar nuevamente en la etapa 20 para conservar la camiseta. La ventaja que había construido le permitió llegar a la última gran jornada montañosa de la carrera con el título prácticamente asegurado.

De esta manera, Buitrago se convirtió en el quinto ciclista colombiano en ganar la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, un listado en el que también aparece Félix Cárdenas, quien consiguió el título en 2004.

Para el ciclismo nacional es un resultado especialmente importante, pues Colombia ha tenido históricamente una relación estrecha con las grandes vueltas y sus corredores de montaña.

Buitrago resistió en una etapa reina durísima

La etapa 20 fue el último gran examen para los favoritos de la Vuelta a España.

El recorrido tuvo 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con varios puertos de montaña y un final en una subida inédita que llevó al pelotón hasta uno de los puntos más exigentes de la carrera.

La jornada fue catalogada como la etapa reina por la cantidad y dificultad de las ascensiones. El recorrido incluyó el Puerto de Los Blancares, dos pasos por el Alto del Purche, el Puerto del Duque y el ascenso final al Collado del Alguacil.

Mientras Buitrago se concentraba en defender su camiseta, la batalla por la clasificación general estuvo protagonizada por el español Enric Mas y el esloveno Primož Roglič.

Mas consiguió controlar los ataques de sus rivales y aumentó incluso su ventaja al frente de la general. El corredor del Movistar Team terminó la jornada con una diferencia de 2 minutos y 15 segundos sobre Roglič, por lo que quedó a un paso de conquistar definitivamente la Vuelta.

La victoria de etapa, por su parte, fue para Mikel Landa.

El español protagonizó una de las actuaciones más emotivas de la jornada y consiguió imponerse en solitario después de una exigente subida al Collado del Alguacil. Fue un triunfo especialmente significativo para el corredor del Soudal Quick-Step, que volvió a ganar en una gran vuelta después de varios años complicados.

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