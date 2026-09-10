El pedalista colombiano Harold Tejada, integrante de la escuadra XDS Astana, completó una actuación sobresaliente durante la jornada de contrarreloj individual, ascendiendo casilleros valiosos dentro de la tabla principal en la Vuelta a España 2026.

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Entretanto, este jueves el corredor Enric Mas, líder del Movistar Team, logró defender la cima del certamen aunque cedió margen de tiempo frente al embate directo lanzado por el esloveno Primoz Roglic, referente del Bora-Hansgrohe.

Luego de encarar dos jornadas de aparente calma destinadas al lucimiento exclusivo de los ‘esprinters’, los aspirantes al título sostuvieron un nuevo duelo decisivo en las carreteras ibéricas.

Roglic demostró su enorme potencia como especialista en la modalidad; sin embargo, ese esfuerzo no resultó suficiente para arrebatarle a Enric Mas el privilegio de lucir la camiseta roja de puntero.

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Al escalador español únicamente le restan dos jornadas competitivas antes de proclamarse virtual campeón de La Vuelta ante la afición ciclista.

Por su parte, Harold Tejada hizo un desempeño impecable a lo largo de los 32,1 kilómetros estipulados en el trayecto con meta fijada en Jerez de la Frontera.

El atleta huilense recuperó con determinación los segundos perdidos el fin de semana anterior, logrando reinstalarse en el selecto grupo de los diez primeros clasificados del certamen continental.

Primoz Roglic tampoco consiguió quedarse con la victoria del día, continuando sin triunfos parciales a lo largo de esta edición de la carrera española que ha ganado en cuatro oportunidades anteriores.

El triunfo definitivo en esta decimoctava fracción permaneció en manos del pedalista suizo Stefan Kung, representante del Tudor Pro Cycling, quien detuvo el cronómetro al registrar 35 minutos y 22 segundos exactos.

João Almeida, ficha del UAE Team Emirates, junto a Wout van Aert, integrante del Visma-Lease a Bike, disputaron la victoria parcial, pero resultaron superados de forma contundente por el ritmo impuesto por Kung.

El orden general registró modificaciones sustanciales dentro del podio y en los diez casilleros principales, sosteniendo a Enric Mas en la cumbre absoluta de la competencia.

La segunda casilla quedó en poder de Roglic, mientras el austriaco Felix Gall, perteneciente al Decathlon CMA CGM, descendió hasta el tercer peldaño de la clasificación general.

Harold Tejada ratificó su condición como el representante nacional más destacado dentro del certamen, confiando en defender su puesto en las jornadas de alta montaña.

¿Quién es Harold Tejada?

Harold Tejada es un reconocido ciclista profesional colombiano nacido en Pitalito, Huila, en abril de 1997, especializado en el terreno de montaña y carreras por etapas.

Inició su formación deportiva en el ámbito nacional compitiendo en categorías juveniles, donde destacó rápidamente por su resistencia, visión de carrera y notable habilidad en el ascenso.

Su salto cualitativo ocurrió en la categoría sub-23 al coronarse campeón nacional de contrarreloj y ruta en 2019, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo.

Ese mismo año firmó una actuación memorable en el Tour del Porvenir, ganando una etapa de alta montaña y atrayendo el interés inmediato de escuadras de la élite mundial.

En 2020 dio el salto al ciclismo internacional de máximo nivel al integrarse a la plantilla oficial de la escuadra WorldTour Astana Pro Team, actual XDS Astana.

Desde su llegada al equipo kazajo ha asumido el rol de gregario clave para los líderes de filas, participando activamente en las grandes vueltas del calendario internacional.

Ha disputado en múltiples ocasiones el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, destacando por su entrega constante en las etapas decisivas.

Además de su labor de apoyo, el corredor huilense ha tenido oportunidades individuales para disputar clasificaciones generales y pelear por victorias de etapa en carreras de prestigio.

Su capacidad para mantener un ritmo elevado en los puertos de montaña más exigentes del mundo le ha permitido figurar entre los mejores ciclistas colombianos actuales.

A lo largo de su carrera ha demostrado una evolución constante en la disciplina de contrarreloj individual, aspecto clave para escalar posiciones en las clasificaciones generales.

Tejada se ha convertido en un referente deportivo para el departamento del Huila y en un pilar fundamental para la representación del ciclismo colombiano en Europa.

Su profesionalismo, disciplina y constancia lo posicionan como un atleta capaz de disputar puestos de honor en competencias por etapas de la Unión Ciclista Internacional.

Actualmente continúa compitiendo en el circuito WorldTour, enfrentando a los mejores escaladores del planeta y representando a Colombia en los escenarios internacionales más importantes.

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