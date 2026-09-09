Christian González acaba de firmar uno de los contratos más importantes para un jugador colombiano en el deporte internacional. El esquinero de los New England Patriots acordó una extensión por cuatro años y 135 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia.

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El acuerdo también tiene un dato que permite dimensionar todavía más la cantidad de dinero que recibirá el colombiano-estadounidense: 102 millones de dólares están garantizados. En otras palabras, González tendrá asegurada una parte enorme del contrato, mientras que el valor promedio de su salario será de 33.75 millones de dólares por temporada.

La cifra no solamente es histórica para los Patriots. González también pasó a ser el ‘cornerback’ mejor pagado en la historia de la NFL, superando el contrato que recientemente había firmado Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks.

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Witherspoon había establecido el nuevo techo económico para los jugadores de su posición con una extensión de cuatro años y 132 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo del colombiano elevó nuevamente ese límite hasta los 135 millones.

Christian González hace historia en el fútbol americano

González, nacido en Texas y de ascendencia colombiana, llegó a los Patriots en el Draft de 2023, cuando fue seleccionado en la primera ronda. Aunque una lesión limitó su primera temporada a apenas cuatro partidos, posteriormente se consolidó como uno de los defensores destacados de la liga.

En 2024 fue incluido en el segundo equipo All-Pro y en 2025 recibió su primera selección al Pro Bowl, actuaciones que ayudaron a que New England apostara por mantenerlo como una de las piezas principales de su defensa.

Ahora, con este nuevo contrato, González no solo aseguró su futuro económico, sino que estableció una marca que difícilmente pasa desapercibida: se convirtió en el jugador con el contrato más grande en la historia de los Patriots, por encima de acuerdos que en su momento recibieron figuras históricas de la franquicia como Tom Brady, Rob Gronkowski y Randy Moss.

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Así, un jugador con raíces colombianas acaba de entrar nuevamente en la historia de la NFL y lo hizo con una cifra que refleja el lugar que se ha ganado entre los mejores jugadores defensivos de la liga.

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