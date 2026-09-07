Por: EL PILON SA

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La Selección Colombia Femenina Sub-20 debutó en la Copa Mundial de Polonia 2026 con una contundente victoria 3-1 sobre Costa Rica, en el inicio de su participación por el Grupo E en Łódź. Aunque el partido comenzó de manera adversa por un desajuste defensivo que permitió el gol de Sheika Scott a los 6 minutos para las costarricenses, el conjunto dirigido por Carlos Paniagua no tardó en recomponerse y tomar el control de las acciones. Según lo relatado en el informe, Colombia asumió el dominio del balón y desplazó sus líneas ofensivas en busca del empate.

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El esfuerzo se vio recompensado al minuto 26 cuando María Fernanda Viáfara igualó el marcador mediante un cobro efectivo desde el punto penal. Con el empate, el combinado nacional se consolidó en la segunda mitad cuando Mariana Silva, a los 55 minutos, logró concretar la ventaja mediante un cabezazo preciso en el área rival. Posteriormente, Catalina Cortés amplió la diferencia al minuto 80 tras culminar una jugada ofensiva, estableciendo así el 3-1 definitivo.

Incluso en los instantes finales del compromiso, Colombia tuvo la posibilidad de ampliar aún más la ventaja, cuando Juana Ortegón ejecutó un nuevo penalti que fue detenido por la portera de Costa Rica, mostrando la insistencia ofensiva y la confianza colectiva del equipo tricolor hasta el pitazo final.

De acuerdo con el reporte, este triunfo le otorgó a la Selección Colombia Femenina Sub-20 sus primeros tres puntos del certamen, ubicándose en la parte alta de la tabla en el Grupo E. El equipo nacional se prepara ahora para afrontar su segundo desafío, programado para el jueves 10 de septiembre a las 11 a.m., cuando se enfrentará a la selección de Portugal en la continuidad del campeonato mundial juvenil.

La actuación destacada del conjunto dirigido por Carlos Paniagua demuestra un inicio sólido en la competición, superando adversidades y respondiendo con contundencia en su estreno internacional, de cara a lo que será una exigente fase de grupos en territorio polaco.

¿Cómo fue el debut de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia 2026?

El debut de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia 2026 fue positivo, tras imponerse 3-1 a Costa Rica pese a haber comenzado en desventaja. El equipo mostró capacidad de reacción y eficacia en ofensiva, logrando sus primeros tres puntos en el Grupo E, conforme al reporte entregado.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia?

Después de la victoria sobre Costa Rica, la Selección Colombia Femenina Sub-20 disputará su siguiente compromiso en el Mundial de Polonia el jueves 10 de septiembre a las 11 a.m., cuando enfrentará a la selección de Portugal, según la programación oficial mencionada en el informe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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