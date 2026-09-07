Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia femenina sub-20 inicia su camino en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 con el objetivo de destacar en una de las fases de grupos más exigentes del evento. El equipo nacional integra el Grupo E, donde competirá contra Costa Rica, Portugal y la República Popular Democrática de Corea, desafíos que demandan el mayor rendimiento de las ‘superpoderosas’. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los tres compromisos iniciales de la ‘tricolor’ femenina tendrán como escenario el Stadion Miejski ŁKS.

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El calendario y los horarios de los partidos fueron adaptados a la zona horaria de Colombia, permitiendo a los aficionados planificar su apoyo a la selección. El primer encuentro está programado frente a Costa Rica el lunes 7 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m. Posteriormente, Colombia enfrenta a Portugal el jueves 10 de septiembre a la misma hora y, finalmente, cierra la fase de grupos contra la República Popular Democrática de Corea el domingo 13 de septiembre a las 11:00 a. m.

La fase de grupos representa una verdadera prueba para las jóvenes jugadoras. Costa Rica, perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), es el primer obstáculo, por lo que obtener tres puntos en ese compromiso se considera fundamental para mantener aspiraciones de clasificación. En el segundo partido, el reto será Portugal, un equipo que se distingue por su rigor táctico y gran despliegue físico, lo que anticipa un duelo directo por las posiciones principales y la posibilidad de asegurar un lugar en la siguiente fase. El último rival no es otro que la República Popular Democrática de Corea, vigente campeona de la categoría tras haber superado a Japón en la edición previa de la Copa Mundial, jugada en Colombia en 2024.

En cuanto a la transmisión de los partidos en Colombia, la cobertura estará a cargo de Gol Caracol (Caracol Televisión) y la plataforma digital Ditu, permitiendo que la afición siga de cerca el progreso de la selección en la competencia. Esta amplia cobertura refleja la creciente atención al fútbol femenino juvenil en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los partidos de la Selección Colombia femenina sub-20 en el Mundial de Polonia 2026?

La Selección Colombia femenina sub-20 disputará tres partidos principales en la fase de grupos del Mundial de Polonia 2026: inicia contra Costa Rica el 7 de septiembre, continúa ante Portugal el 10 de septiembre y finaliza enfrentando a la República Popular Democrática de Corea el 13 de septiembre, todos programados a las 11:00 a. m. hora colombiana.

¿Dónde ver en vivo los partidos de la Selección Colombia femenina sub-20 en el Mundial?

Los partidos de la Selección Colombia femenina sub-20 en la Copa Mundial Femenina Sub-20 FIFA Polonia 2026 se pueden ver en territorio colombiano por televisión abierta a través de Gol Caracol (Caracol Televisión), así como por la plataforma digital Ditu, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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