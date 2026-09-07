Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia femenina Sub-20 inicia este lunes 7 de septiembre su participación en el Mundial Sub-20, que se celebra en Polonia. Bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, el conjunto nacional debutará ante Costa Rica en el estadio Miejski de la ciudad de Lodz, a las 11:00 a. m., hora de Colombia. Los hinchas pueden seguir este enfrentamiento en vivo a través de Gol Caracol y la plataforma Ditu. Este primer partido resulta clave para las aspiraciones del equipo, que busca comenzar el torneo sumando puntos fundamentales en el Grupo E.

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Este grupo reúne, además de Colombia y Costa Rica, a Portugal y a la República Popular Democrática de Corea, vigente campeona del certamen. De acuerdo con la información suministrada, Corea del Norte logró el título en la edición pasada, disputada en Colombia en 2024, tras derrotar 1-0 a Japón en la final. Este antecedente otorga a las actuales campeonas el estatus de favoritas en la zona, lo que eleva el nivel de exigencia para las cafeteras desde el inicio del campeonato.

El debut de Colombia está marcado por la presencia de futbolistas que han adquirido experiencia y reconocimiento en torneos internacionales. Entre ellas se destaca Luisa Agudelo, arquera de 19 años, que fue reseñada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como una de las jugadoras a seguir en esta edición. Agudelo cuenta con una trayectoria previa en el Mundial Sub-20 de 2024 y también hizo parte del proceso Sub-17. Tras su paso por el Deportivo Cali, donde obtuvo títulos de liga, recientemente se incorporó al club San Diego Wave de Estados Unidos, lo que le otorga mayor bagaje para enfrentar compromisos de alto nivel.

De esta forma, la Selección Colombia enfrenta su primer desafío del Mundial Femenino Sub-20 ante Costa Rica, con el objetivo prioritario de sumar los primeros puntos y tomar impulso de cara a los siguientes partidos. El conjunto nacional aspira a consolidar un buen inicio que le permita competir con opciones reales en uno de los grupos más exigentes del torneo, elevando así las expectativas de cara a una posible clasificación a la siguiente fase.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-20 femenino y contra quién debuta?

Colombia debuta en el Mundial Sub-20 femenino este lunes 7 de septiembre, enfrentando a la selección de Costa Rica en el estadio Miejski de Lodz, Polonia, a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia. Este será el primer compromiso de la Tricolor en el Grupo E, que también incluye a Portugal y Corea del Norte.

¿Quién es Luisa Agudelo y por qué es importante para la Selección Colombia Sub-20?

Luisa Agudelo es la arquera de 19 años de la Selección Colombia Sub-20. Se ha destacado por su experiencia internacional, luego de haber participado anteriormente en la Copa Mundial Sub-20 y en el proceso Sub-17. Recientemente, Agudelo pasó al club San Diego Wave de Estados Unidos y ha sido mencionada por la FIFA como una jugadora a seguir en el Mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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