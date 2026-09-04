Por: EL PILON SA

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El fútbol profesional colombiano atraviesa un momento de duelo y reflexión tras la muerte de Jorge Ramírez Gallego, conocido como ‘Gallegol’, figura histórica del Deportivo Cali y máximo goleador en toda la historia del club. Su fallecimiento, ocurrido este viernes 4 de septiembre de 2026 a los 86 años, generó una profunda conmoción no solo entre los seguidores del equipo caleño, sino también en la comunidad futbolística nacional, que lo reconoce como uno de los grandes referentes del deporte.

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Durante nueve temporadas, Ramírez Gallego vistió los colores del Deportivo Cali y fue pieza clave en la época dorada de la institución. Protagonizó los títulos de Liga alcanzados por el club en 1965, 1967, 1969 y 1970, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos y carismáticos de su generación. Su legado goleador, además de sus logros individuales, está estrechamente vinculado a la identidad y el crecimiento del equipo conocido como el ‘conjunto azucarero’.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) lamentó públicamente el fallecimiento de Ramírez Gallego, resaltando tanto su destacada trayectoria como el impacto que tuvo en la historia del fútbol profesional colombiano. La entidad también expresó sus sentidas condolencias a los familiares del exjugador, a sus amigos, al club Deportivo Cali y a todos quienes forman parte de la afición al balompié nacional.

Por su parte, el Deportivo Cali dedicó palabras de agradecimiento y despedida a quien considera una de sus figuras más importantes. Señaló que el nombre y la huella de ‘Gallegol’ estarán siempre presentes en la memoria institucional, subrayando la trascendencia de su aporte dentro y fuera del campo de juego.

El recuerdo de Ramírez Gallego va más allá de las estadísticas. Un ejemplo de esa dimensión humana se evidenció en el mensaje de Armando Carrillo, exfutbolista de Valledupar conocido como ‘La Perra’. A través de la red social X (antes Twitter), Carrillo evocó cómo, siendo apenas un adolescente recién llegado a las divisiones menores del Deportivo Cali en marzo de 2000, ‘Gallegol’ le abrió las puertas de su casa y le transmitió el amor y la pasión por el club. Este gesto destacó el rol de Ramírez Gallego como mentor e inspiración para nuevas generaciones, mostrando el alcance de su influencia más allá de los goles y las vitrinas de trofeos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jorge Ramírez Gallego es una leyenda en el Deportivo Cali?

Jorge Ramírez Gallego es considerado una leyenda en el Deportivo Cali porque, además de ser el máximo goleador en la historia del equipo, fue protagonista en la obtención de cuatro títulos de Liga con el club. Su aporte dentro y fuera de la cancha, así como su capacidad para inspirar a futuras generaciones, consolidaron su lugar en la memoria deportiva de la institución, según reconocieron tanto la Dimayor como el propio Deportivo Cali.

¿Cuál fue el legado de ‘Gallegol’ fuera de lo deportivo en el fútbol colombiano?

El legado de ‘Gallegol’ fuera del ámbito deportivo se refleja en su capacidad para guiar y apoyar a jóvenes futbolistas. El testimonio de Armando Carrillo evidencia que Ramírez Gallego fue más que un delantero goleador: también representó una referencia de valores y pasión por el club, transmitiendo su vivencia a quienes llegaban a la cantera del Deportivo Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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