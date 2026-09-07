Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dirigentes, entrenadores y voceros de diversas ligas deportivas del Tolima han hecho pública su inquietud por el destino de dos figuras clave en el sector: Biviana Romero y Saily Ibáñez. A través de una carta abierta, dirigida a la gobernadora Adriana Magalí Matiz Vargas, los representantes solicitaron que ambas funcionarias continúen al frente de sus labores en Indeportes Tolima. Según la comunicación, la posible salida de Romero e Ibáñez genera preocupación entre la comunidad deportiva departamental, que considera que su permanencia es esencial para el desarrollo y la estabilidad de las disciplinas deportivas locales.

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La carta destaca especialmente el modo de trabajo implementado por Romero e Ibáñez, en el que la atención a todas las ligas es una constante, independientemente de su tamaño o de los recursos económicos con los que cuenten. Esta actitud de "puertas abiertas y escucha activa", como la califican los remitentes, ha sido fundamental para fortalecer no solo los procesos internos de cada liga, sino también el acompañamiento en la presentación de proyectos, la gestión de juzgamientos, el apoyo logístico y la participación de delegaciones en diferentes eventos deportivos.

Otra de las fortalezas que resaltaron los dirigentes es el trabajo consistente en municipios y zonas rurales del Tolima. Según los firmantes, Romero e Ibáñez se han dedicado a acercar programas y nuevas oportunidades a talentos emergentes y comunidades que históricamente han tenido menos acceso a la oferta deportiva. Sumado a esto, se enfatiza la sensibilidad y la vocación de servicio demostrada por ambas funcionarias ante las necesidades de los deportistas del departamento.

El documento presentado ante la Gobernación, según los propios líderes, busca no solo una respuesta institucional, sino también el respaldo de los medios de comunicación y de la ciudadanía para visibilizar la importancia de garantizar la continuidad de los programas y proyectos deportivos del Tolima. Entre los firmantes se cuentan representantes de disciplinas como ajedrez, ciclismo, fútbol de salón, judo, muay thai, motociclismo, jiu-jitsu, esgrima, actividades subacuáticas, taekwondo, karate y softbol, quienes consideran a Romero e Ibáñez "pilares fundamentales para el avance y la estabilidad" del deporte regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las ligas deportivas del Tolima consideran clave la continuidad de Biviana Romero y Saily Ibáñez?

Las ligas deportivas argumentan que la labor de Romero e Ibáñez en Indeportes Tolima ha favorecido la estabilidad y el crecimiento de diferentes disciplinas, gracias a su atención directa, acompañamiento continuo y trabajo en zonas rurales. El sector valora su vocación de servicio y su capacidad para abrir espacios a talento emergente, elementos que consideran fundamentales para el desarrollo deportivo del departamento.

¿Qué impacto tendría en los procesos deportivos del Tolima la salida de funcionarias como Biviana Romero y Saily Ibáñez?

De acuerdo con las ligas, la pérdida de Romero e Ibáñez podría poner en riesgo la continuidad de los proyectos y la estabilidad institucional que han ayudado a consolidar. Los representantes temen que sin su liderazgo y enfoque de inclusión, los procesos desarrollados en ligas grandes y pequeñas, así como en zonas rurales, puedan verse afectados negativamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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