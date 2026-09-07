Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Saldaña se ha posicionado como el municipio más caluroso de Colombia luego de que el pasado sábado alcanzara una temperatura de 39,6 °C, de acuerdo con el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Este organismo también ubicó a Natagaima con 39,2 °C y a Ambalema con 38,6 °C entre las zonas más afectadas por el intenso calor en territorio nacional, lo que resalta la gravedad de la situación que enfrenta el departamento del Tolima durante el inicio de septiembre.

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El informe del Ideam da cuenta de un marcado incremento en las temperaturas, lo cual genera inquietud entre autoridades y ciudadanos sobre el impacto de este fenómeno en los recursos hídricos. La situación es particularmente crítica en el Tolima, departamento que ha enfrentado un ascenso sostenido en los registros térmicos. Según Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), durante la primera semana de septiembre la temperatura aumentó en promedio 2,2 °C. “Hemos tenido esta última semana, es decir, la primera del mes de septiembre, un aumento en los grados de temperatura de 2,2 °C”, puntualizó Alfonso.

Este alza térmica tiene repercusiones directas sobre las fuentes de agua en la región. Así lo explicó Rodrigo Hernández, gerente de Egetsa, entidad reconocida por su manejo de energía y gestión de embalses. Hernández advirtió que debido a las elevadas temperaturas, los niveles de los embalses están descendiendo y los cauces de los ríos transportan menos agua respecto a lo habitual en esta época del año.

Las proyecciones que expone Cortolima indican que las condiciones de calor extremo podrían prolongarse por varios meses más, impactando de manera significativa al Tolima hasta el primer trimestre del próximo año. De acuerdo con los análisis, octubre, noviembre y diciembre serían los meses más rigurosos en términos de altas temperaturas.

En este contexto, la Gobernación del Tolima mantiene su llamado preventivo a la comunidad, recomendando protegerse de la exposición directa al sol y tomar precauciones debido al fenómeno de El Niño, que se asocia con periodos de sequía e incrementos significativos en la temperatura.

¿Cuáles municipios del Tolima han registrado las temperaturas más altas en septiembre?

De acuerdo con el reporte del Ideam durante la primera semana de septiembre, Saldaña registró una temperatura máxima de 39,6 °C, seguido por Natagaima con 39,2 °C y Ambalema con 38,6 °C, posicionándose como los municipios con los valores más elevados en el Tolima y el resto del país.

¿Qué impacto tienen las altas temperaturas sobre los embalses y fuentes de agua en Tolima?

Acorde con la información de Egetsa, el ascenso de las temperaturas ha provocado que los embalses disminuyan sus niveles y que los ríos transporten menos agua de la habitual para esta época. Esta situación inquieta a autoridades locales debido a la presión sobre los recursos hídricos del departamento ante la continuidad del fenómeno climático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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