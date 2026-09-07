Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la primera semana de septiembre de 2026, los niveles de diversos ríos y embalses en el departamento del Tolima evidenciaron una notable disminución, situación que se atribuye principalmente a las altas temperaturas y la escasez de lluvias. La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) informó que el descenso promedio en los caudales monitoreados alcanzó un 13,76 %. Ante este panorama, la Empresa Generadora de Energía del Tolima S.A. (Egetsa) instó a la ciudadanía a ahorrar tanto agua como energía, con el fin de evitar posibles racionamientos.

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De acuerdo con Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, el 58 % del territorio tolimense actualmente enfrenta un déficit significativo de precipitaciones. Durante el periodo analizado, se registró además un incremento de 2,2 °C en la temperatura, lo que contribuyó directamente a la merma en los caudales de las fuentes hídricas.

Entre los principales ríos afectados se encuentran el río Lagunilla, donde se registró una caída del 9,8 % en su caudal, el río Gualí con un 14 %, el río Magdalena que reporta una disminución del 16,4 % en tres de sus estaciones y, el caso más crítico, el río Saldaña, con una reducción del 26,9 %. Según Alfonso, este comportamiento obedece tanto a la disminución de las lluvias como al incremento sostenido de las temperaturas.

La afectación no solo alcanza a los ríos, sino también a los embalses. En particular, el embalse de Río Prado experimentó una baja considerable: pasó de estar por encima del 80 % de su capacidad hace aproximadamente un mes, a situarse apenas en el 38,1 %. Esta reducción ya demuestra consecuencias en la actividad turística y la navegación en Prado, en el suroriente del Tolima, y genera inquietud adicional considerando el papel fundamental del embalse en la generación de energía eléctrica para la región.

Ante estas circunstancias, Rodrigo Hernández, gerente de Egetsa, reiteró la necesidad de que los habitantes del Tolima practiquen el uso eficiente de los recursos. Sus recomendaciones incluyen acciones como apagar luces innecesarias, emplear de manera adecuada los electrodomésticos, reducir el tiempo en las duchas y utilizar la lavadora solo con cargas completas. Hernández enfatizó que mientras mayor sea el ahorro colectivo, mejor será la capacidad de enfrentar esta situación, pese a que el Tolima cuente con conexión al sistema eléctrico nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se están recomendando en Tolima para ahorrar agua y energía?

Las autoridades y empresas como Egetsa recomiendan a los ciudadanos acciones puntuales como apagar luces que no se estén utilizando, usar los electrodomésticos de manera eficiente, acortar el tiempo en la ducha y emplear la lavadora únicamente con cargas completas. Todas estas prácticas buscan reducir el consumo de agua y energía para evitar posibles racionamientos causados por la disminución en los niveles de ríos y embalses.

¿Cómo ha afectado la disminución de los niveles del embalse de Río Prado a la región?

La reducción significativa en el embalse de Río Prado, que bajó de más del 80 % a un 38,1 % de su capacidad, ya impacta el turismo y la navegación en Prado, suroriente del Tolima. Además, esta situación genera preocupación por su relevancia en la producción de energía eléctrica, pues el embalse es esencial para el suministro energético regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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