Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sur del Tolima ha sido foco de preocupación ante la creciente presencia de estructuras armadas dedicadas a actividades ilícitas, lo que llevó al Ejército Nacional a desplegar el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 en esta zona. De acuerdo con información oficial, el objetivo de este despliegue es fortalecer el trabajo de la Sexta Brigada y aumentar la capacidad de reacción militar tanto en municipios urbanos como rurales, resaltando el caso particular de Ataco. El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, destacó que se han destinado nuevos recursos y tropas para brindar mayores garantías de seguridad para la población local.

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La estrategia del Ejército se centra en reforzar la presencia y operatividad de sus tropas, empleando no solo mayor número de efectivos, sino también capacidades de inteligencia, maniobra y reacción rápida. Estas herramientas son clave para enfrentar a organizaciones que, según fuentes oficiales, están implicadas en crímenes como extorsiones, secuestros e intimidaciones a habitantes de la región. En este contexto, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 se transforma en un actor fundamental que apoyará las labores permanentes de control y patrullaje.

El accionar de esta unidad se dirigirá especialmente contra las llamadas estructuras residuales ‘Ismael Ruiz’ y ‘Gerónimo Galeano’. Estas han sido señaladas por las autoridades de generar zozobra en el sur del Tolima, por su presunta participación en diversos hechos delictivos. Para una mayor efectividad, las operaciones del Ejército se desarrollarán en coordinación con la Policía Nacional, permitiendo el fortalecimiento de la seguridad a través de registros y controles tanto en los cascos urbanos como en zonas rurales.

Además, la presencia constante de las tropas tiene como fin consolidar el control territorial y proteger a las comunidades vulnerables. Como parte de esta estrategia, la Sexta Brigada hizo un llamado a la ciudadanía para que, mediante los canales oficiales —líneas 107 Antiterrorismo y 147 del Gaula Militar Tolima—, se informe de cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad o que anticipe hechos delictivos. Así, la colaboración entre Fuerzas Armadas y comunidad se plantea como un elemento esencial para recuperar la tranquilidad en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumple el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 en Tolima?

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 9 fue desplegado para reforzar las capacidades de maniobra, inteligencia y reacción ante amenazas de estructuras armadas en el sur de Tolima. Su labor incluye operaciones coordinadas con la Policía Nacional y un énfasis en proteger a la población frente a extorsiones y secuestros.

¿Qué son las estructuras residuales ‘Ismael Ruiz’ y ‘Gerónimo Galeano’?

Según las autoridades citadas por el Ejército, las estructuras residuales ‘Ismael Ruiz’ y ‘Gerónimo Galeano’ están relacionadas con delitos como extorsión, secuestro e intimidación en la región. Se denominan “residuales” a los grupos armados que quedaron activos tras los procesos de desmovilización de grandes organizaciones armadas ilegales y que persisten en actividades delictivas en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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