Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El hospital Federico Lleras Acosta, reconocido como el principal centro público de salud en el Tolima, vive un momento crítico debido a la abultada deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Según lo informado por Marta Palacios, gerente del hospital, la institución enfrenta una cartera de más de $300.000 millones de pesos, de los cuales Nueva EPS responde por un monto superior a $90.000 millones. Esta situación no solo afecta las finanzas del hospital, sino que también repercute de manera directa en la atención y los servicios ofrecidos a la población tolimense, que depende en gran medida de este centro hospitalario.

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Palacios ha manifestado que ya se adelantan conversaciones y gestiones con las aseguradoras para intentar recuperar parte de la deuda. Además, existe la expectativa de sostener una reunión con la ministra de Salud. El objetivo de este encuentro es analizar alternativas que permitan mitigar el impacto por la falta de recursos, y definir si es posible acelerar los pagos o implementar mecanismos que alivien la situación fiscal del hospital. La gerente subrayó la importancia de recuperar al menos el 50 % de la cartera pendiente, lo que permitiría cubrir obligaciones, saldar deudas y potencialmente alcanzar un superávit. Sin embargo, aclaró que la prioridad es mantener en funcionamiento el hospital y asegurar la continuidad de la atención en salud para los habitantes del Tolima.

El hospital deposita parte de sus esperanzas en los recursos anunciados por el Gobierno Nacional, que serían canalizados a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). De acuerdo con Palacios, se espera que para septiembre las postulaciones al giro estén listas y, de ese modo, el hospital comience a recibir cerca de $20.000 millones mensuales. Para la gerente, alcanzar este flujo de recursos significaría mayor estabilidad en la operación y la capacidad de respuesta del centro médico.

Marta Palacios también advirtió sobre la presión creciente en el servicio de urgencias: en el último año, el aumento de pacientes en esta área está relacionado con retrasos para obtener citas, acceder a medicamentos y realizar procedimientos. Esto ha llevado a que la ocupación diaria del hospital rebase su capacidad normal, agravando aún más la crisis financiera y asistencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene la deuda de las EPS para el hospital Federico Lleras Acosta?

La deuda de más de $300.000 millones, principalmente de Nueva EPS, compromete gravemente la capacidad financiera del hospital Federico Lleras Acosta e impide el pago de pasivos. Esta situación puede afectar la calidad y disponibilidad de los servicios médicos para los usuarios y pone en riesgo la sostenibilidad de la institución.

¿Cómo espera el hospital Federico Lleras Acosta superar su crisis financiera?

De acuerdo con la gerente Marta Palacios, el hospital confía en que la llegada de nuevos recursos del Gobierno Nacional a través de la ADRES, calculados en cerca de $20.000 millones mensuales, permitirá aliviar la crisis y garantizar su funcionamiento, mientras continúan las gestiones para recuperar parte de la cartera vencida de las EPS.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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