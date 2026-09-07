El Gobierno Nacional prepara una estrategia para atender a los hogares de estratos 4, 5 y 6 de Cali que perdieron o sufrieron daños en sus viviendas durante el terremoto del 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

El Ministerio de Vivienda analiza dos alternativas para recuperar el patrimonio de los damnificados y ofrecer soluciones habitacionales.

La primera consiste en permitir una mayor densificación de las zonas afectadas, siempre que exista viabilidad técnica, jurídica y urbanística. La idea es aumentar la capacidad de construcción en los terrenos para generar un mayor valor inmobiliario, que pueda utilizarse para financiar parte de la reconstrucción y compensar a los propietarios.

El presidente Abelardo De La Espriella señaló que muchos de los afectados perdieron viviendas que representaban los ahorros de toda una vida y, en algunos casos, constituían una fuente de ingresos por alquileres. Además, el 48 % de los damnificados de estos estratos tiene más de 50 años.

Lee También

La segunda alternativa contempla subsidiar la compra de 864 viviendas nuevas ya construidas en Cali, identificadas por Camacol y que no habrían sufrido daños durante el sismo.

El Gobierno busca habilitar estas unidades dentro de un esquema de subsidios para que las familias afectadas puedan acceder a ellas sin esperar la construcción de nuevos proyectos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.