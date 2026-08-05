La propuesta de la Alcaldía de Bogotá para crear una sobretasa al impuesto predial con el fin de modernizar el alumbrado público todavía no es un hecho. Aunque el proyecto ya fue radicado en el Concejo, deberá superar el debate y la votación de los cabildantes antes de convertirse en una obligación para los propietarios de cerca de 870.000 predios de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa, presentada por la administración de Carlos Fernando Galán, busca financiar el reemplazo total de las luminarias por tecnología LED e instalar cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sensores inteligentes en los postes. El Distrito sostiene que la medida no afectará a los estratos 1, 2 y 3, mientras que los estratos 4, 5 y 6, junto con predios comerciales, industriales y financieros, asumirían el nuevo cobro.

Sin embargo, el proyecto ya genera posiciones divididas en el Concejo de Bogotá. El concejal Juan Manuel Díaz, del Nuevo Liberalismo y designado como ponente de la reforma, respaldó la propuesta y aseguró que el fortalecimiento del alumbrado público podría mejorar la percepción de seguridad de los bogotanos, además de mantener protegidos a los hogares de menores ingresos.

(Vea también: ¿Compró un vehículo eléctrico? Estos son los pasos para reclamar la devolución del IVA)

Lee También

En contraste, el concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, rechazó la iniciativa y afirmó que aumentar el impuesto predial representa una carga adicional para los ciudadanos, especialmente para la clase media. A su juicio, antes de crear nuevos cobros, la administración distrital debería demostrar una ejecución eficiente del presupuesto y reducir gastos innecesarios.

Una postura similar expresó el concejal Juan David Quintero, de la coalición Nuevo Liberalismo–En Marcha, quien consideró que el Distrito debería revisar primero su gasto antes de aumentar la carga tributaria. Incluso Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda de Bogotá, calificó como razonable buscar recursos para el alumbrado, pero advirtió que el esquema propuesto concentra un peso muy alto sobre los estratos 4, 5 y 6 y sobre los establecimientos comerciales.

Frente a los cuestionamientos, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, defendió la reforma al señalar que quienes cuentan con mayor capacidad económica serían los encargados de financiar un proyecto que beneficiaría a toda la ciudad. Además, anticipó que el Distrito estudia permitir que la sobretasa pueda pagarse hasta en cuatro cuotas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la obligación en caso de que el Concejo apruebe la iniciativa.

* Pulzo.com se escribe con Z