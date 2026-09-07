Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El domingo 6 de septiembre fue confirmada la muerte de Julián Ríos Florido, un joven que se encontraba bajo cuidado médico en Ibagué luego de haber sufrido un accidente de tránsito en el departamento del Tolima. Ríos Florido había sido remitido a la Clínica Asotrauma de Ibagué, donde los especialistas de la salud lucharon por salvarle la vida, después de que resultara con severas lesiones a raíz de un siniestro vial ocurrido seis días antes en el municipio de Rovira.

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El lamentable accidente se presentó cuando Julián Ríos Florido conducía una motocicleta y terminó impactando de frente contra una retroexcavadora que se encontraba estacionada en la vía. La fuerza del choque fue tal que el joven requirió traslado inmediato a la capital del Tolima debido a la gravedad de sus heridas. Durante su permanencia en la clínica, familiares, amigos y habitantes de Rovira se mantuvieron expectantes y conservaban la esperanza de su recuperación.

Durante los días posteriores al accidente, la comunidad de Rovira se volcó en mensajes de apoyo y solidaridad, organizando cadenas de oración y expresando su respaldo tanto a Julián como a su entorno más cercano. Sin embargo, pese al esfuerzo constante del equipo médico y al aliento de quienes lo rodeaban, en las primeras horas del domingo la familia recibió la dolorosa noticia de su deceso.

El deceso de Julián Ríos Florido ha generado luto y profundo dolor en Rovira. Sus habitantes lo recuerdan como una persona alegre, cercana y ampliamente conocida, por lo que su partida ha provocado consternación entre sus seres queridos y amigos. Así lo han expresado quienes acompañaban las jornadas de oración durante sus días de hospitalización, quienes han agradecido a todas las personas que permanecieron pendientes de su salud. Una de estas personas pidió continuar orando por el descanso eterno del joven y por fortaleza para su madre y para toda la familia en este difícil momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente de Julián Ríos Florido en Tolima?

De acuerdo con la información confirmada, Julián Ríos Florido conducía una motocicleta cuando impactó de frente contra una retroexcavadora estacionada en Rovira, Tolima. La magnitud del choque le provocó lesiones graves, motivo por el cual fue trasladado a la Clínica Asotrauma de Ibagué.

¿Por qué la muerte de Julián Ríos Florido causó luto en Rovira?

La comunidad de Rovira sintió profundamente la partida de Julián Ríos Florido, ya que era considerado una persona alegre, cercana y conocida en el municipio. Su fallecimiento generó consternación entre familiares, amigos y habitantes, quienes organizaron cadenas de oración y expresaron su dolor ante la noticia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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