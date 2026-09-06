Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, estudiante de ingeniería civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y residente del barrio Don Alberto, falleció tras un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada del sábado 5 de septiembre en Valledupar. De acuerdo con reportes de las autoridades de tránsito, el joven conducía un Mazda blanco con placas AXN 561 cuando perdió el control en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27. El impacto fue tan fuerte que, después de golpear el bordillo, el vehículo terminó chocando contra un árbol y derribando un poste de energía del sector.

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Como resultado del choque, el automóvil sufrió graves daños y Vega Calderón quedó atrapado en el interior. Debido a la complejidad del rescate, fue necesaria la intervención para extraerlo y trasladarlo en estado crítico a la Clínica del Cesar, centro médico donde finalmente falleció a causa de las heridas provocadas por el siniestro. Hasta el momento, las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que precedieron el accidente. Entre las hipótesis que serán examinadas figura un posible episodio de microsueño —breve lapso de sueño involuntario que puede suceder al conducir— así como el estado general del conductor y las condiciones en las que se desplazaba el vehículo.

Jesús Daza Castro, columnista de EL PILÓN, aportó al análisis del contexto de la tragedia, al señalar que la calle 44 es conocida por concentrar uno de los puntos más críticos de siniestralidad vial en Valledupar. Según datos citados por el columnista y tomados del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial —principal entidad estatal encargada de la vigilancia y control del sector— los registros entre 2012 y 2024 indican que en esa zona se presenta una alta concentración de accidentes fatales, en especial de usuarios de motocicleta.

Daza Castro cuestionó también la eficacia y precisión de las acciones de control de la Secretaría de Tránsito de Valledupar respecto a los sectores registrados como críticos. Según el columnista, la política de seguridad vial debería priorizar la vigilancia y los recursos en los puntos donde las cifras muestran mayor pérdida de vidas, como ocurre en la calle 44. Por el momento, la investigación a cargo de las autoridades de tránsito sigue su curso, a la espera de esclarecer todos los detalles alrededor de este lamentable incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la calle 44 en Valledupar es considerada crítica por siniestralidad vial?

Según explicó Jesús Daza Castro, columnista de EL PILÓN, la calle 44 en Valledupar destaca como uno de los sectores más peligrosos debido a su alta concentración de accidentes viales fatales, especialmente entre usuarios de motocicleta. Esta afirmación se fundamenta en los registros del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los cuales evidencian el riesgo elevado en la zona desde 2012 hasta 2024.

¿Qué es un microsueño y cómo puede influir en accidentes de tránsito?

Un microsueño es un breve lapso de sueño involuntario que puede ocurrir mientras una persona está despierta, especialmente en situaciones monótonas como conducir. Esta condición está entre las hipótesis examinadas en el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón, ya que puede provocar pérdida momentánea de control, aumentando considerablemente el riesgo de siniestros viales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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