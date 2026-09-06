Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, de 25 años, falleció en la madrugada del sábado 5 de septiembre tras sufrir un grave accidente de tránsito en Valledupar. La víctima, estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 cuando perdió el control del vehículo cerca de la calle 44 con carrera 27. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades de tránsito, el automóvil impactó contra el bordillo, tumbó un poste de energía y finalmente chocó violentamente contra un árbol. El fuerte choque dejó el vehículo completamente destruido y a Vega Calderón atrapado en el interior.

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Funcionarios de emergencia lograron rescatar al joven y lo trasladaron de inmediato a la Clínica del Cesar. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, las graves lesiones provocadas por el siniestro determinaron su muerte poco después del ingreso. Las autoridades aún investigan lo ocurrido en los minutos previos al choque para esclarecer sus causas. Entre los aspectos bajo revisión está la posibilidad de un microsueño —periodo breve de sueño involuntario— por parte del conductor, así como las condiciones específicas en las que circulaba el vehículo y el estado general de Vega Calderón. Todos estos factores serán analizados en conjunto con las pruebas recogidas en el lugar para definir las responsabilidades y evitar especulaciones mientras avanza el proceso.

Sobre el sitio de la tragedia, Jesús Daza Castro, columnista de El Pilón, subrayó la alta peligrosidad de la calle 44 en materia de accidentes viales. Daza Castro, citando datos del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial —institución estatal responsable de monitorear la siniestralidad vial—, indicó que este corredor ha sido un punto crítico entre 2012 y 2024, especialmente para usuarios de motocicleta. A pesar de ello, cuestionó si la Secretaría de Tránsito de Valledupar ha concentrado suficientes esfuerzos y recursos en estos sectores de alto riesgo. Según su postura, la política de seguridad vial debería focalizar intervenciones en las áreas con más víctimas fatales, como lo señalan los registros oficiales.

Vega Calderón vivía en el barrio Don Alberto y era reconocido por su entorno académico y familiar. Su muerte se suma a una serie de tragedias viales que reavivan la discusión sobre la eficacia de los controles de tránsito y la urgente necesidad de una mejor gestión del riesgo en las zonas más vulnerables de Valledupar.

¿Por qué la calle 44 de Valledupar es considerada un punto crítico de siniestralidad vial?

La calle 44 de Valledupar es vista como un sector de alto riesgo debido a la cantidad de accidentes de tránsito, en particular con víctimas fatales, registrados entre 2012 y 2024. Según el análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y expertos como Jesús Daza Castro, esta zona concentra incidentes graves, sobre todo entre motociclistas, lo que la convierte en uno de los principales focos de atención para la seguridad vial en el municipio.

¿Qué factores investigan las autoridades para determinar las causas de accidentes como el de Carlos Fabián Vega Calderón?

Las autoridades de tránsito examinan varios elementos, entre ellos la posibilidad de un microsueño (breve periodo de sueño involuntario al conducir), las condiciones en las que se encontraba el vehículo, el estado del conductor y las evidencias físicas recogidas en el sitio. Todo esto permite establecer con precisión qué provocó el accidente y tomar medidas de prevención y control, evitando atribuir responsabilidades sin fundamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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