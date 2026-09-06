Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años originario de Manaure Balcón del Cesar y estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, falleció en un grave accidente de tránsito durante la madrugada del sábado 5 de septiembre en Valledupar. El hecho ocurrió en el sur de la ciudad, específicamente en la intersección de la calle 44 y la carrera 27, una zona que ha sido escenario de múltiples siniestros viales en años recientes, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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La víctima residía en el barrio Don Alberto de Valledupar y, la noche del accidente, conducía un Mazda blanco con placas AXN 561. De acuerdo con el reporte policial citado, Vega Calderón terminó estrellándose contra un árbol, lo que además causó daños significativos en un poste de alumbrado público y dejó el vehículo prácticamente destruido: el motor se desprendió completamente y quedó sobre la vía, evidenciando la magnitud del impacto.

Luego del accidente, el joven quedó atrapado en el interior del automóvil. Organismos de atención de emergencias acudieron rápidamente al sitio y se encargaron de extraerlo del vehículo. Posteriormente, un hombre identificado como su hermano lo trasladó hasta la Clínica del Cesar, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de las graves lesiones sufridas. El choque se produjo después de las 2 de la mañana, momento en el cual la ciudad suele presentar menor tráfico, pero particularmente esa zona ya ha sido catalogada como de alto riesgo por el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Las causas que llevaron al trágico desenlace aún no han sido esclarecidas. Según las autoridades, las condiciones en las que quedó el vehículo y las circunstancias en las que se movilizaba el joven formarán parte de la investigación. Entre los factores sujetos a revisión está la posibilidad de un microsueño —episodio breve e involuntario de sueño que ocurre cuando una persona está fatigada—, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

La intersección donde ocurrió el accidente, de acuerdo con registros oficiales entre 2012 y 2024, ha sido epicentro de diversos accidentes viales, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que subraya la peligrosidad del sector y la necesidad de indagar en detalle durante la investigación para evitar nuevas tragedias.

¿Cuál es la razón por la que la calle 44 con carrera 27 en Valledupar es considerada una zona de atención vial?

De acuerdo con información del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la intersección de la calle 44 con carrera 27 ha registrado múltiples accidentes viales graves entre 2012 y 2024. Este historial ha llevado a que el sector figure dentro de las zonas de atención prioritaria por siniestralidad en Valledupar, consolidando su reputación como un punto crítico para la seguridad vial local.

¿Qué se entiende por microsueño en el contexto de los accidentes de tránsito?

Un microsueño es un período muy breve e involuntario de sueño que ocurre cuando una persona está extremadamente fatigada o privada de descanso, y puede durar desde una fracción de segundo hasta varios segundos. En el contexto de los accidentes de tránsito, los microsueños pueden provocar la pérdida momentánea del control del vehículo, incrementando el riesgo de colisiones graves como la que le costó la vida a Carlos Fabián Vega Calderón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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