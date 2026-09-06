Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón tenía 25 años, era oriundo de Manaure Balcón del Cesar y residía en el barrio Don Alberto de Valledupar. Su vida se vio truncada durante la madrugada del sábado 5 de septiembre, cuando perdió la vida en un fatal accidente de tránsito en el sur de la capital del Cesar. Vega Calderón cursaba estudios de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y era reconocido en su entorno académico y familiar.

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El accidente se produjo en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, sitio donde el joven conducía un Mazda blanco, identificado con placas AXN 561. De acuerdo con información emitida en el reporte policial, el automóvil terminó chocando violentamente contra un árbol. El impacto no solo dejó el vehículo destruido, sino que también ocasionó daños en un poste del sistema de alumbrado público. A consecuencia de la fuerza del choque, el motor del carro se desprendió, quedando tirado sobre la vía, y Carlos Fabián quedó atrapado en el interior del vehículo.

Organismos de atención de emergencias llegaron al sitio para prestar ayuda inmediata. Luego de ejecutar maniobras para extraer al joven del automotor, fue trasladado por un hombre que se presentó como su hermano hasta la Clínica del Cesar. Allí, según el reporte médico consignado en el informe policial, se confirmó el fallecimiento del estudiante, producto de las graves lesiones sufridas en el siniestro, ocurrido algunos minutos después de las 2 de la mañana.

La investigación sobre el accidente recopila los elementos clave hallados en el sitio. La grave destrucción del vehículo y el daño estructural registrado forman parte de las piezas que las autoridades evaluarán para establecer cómo y por qué ocurrió el siniestro. De momento, se investigan aspectos como el estado en que el conductor se movilizaba y las condiciones previas al choque. Entre las hipótesis a considerar aparece la posibilidad de un microsueño, aunque hasta la fecha no hay una conclusión oficial sobre las causas precisas del hecho.

El tramo de la calle 44 con carrera 27 figura entre los puntos críticos por accidentalidad en Valledupar. Así lo confirma el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que detalla registros de incidentes relevantes, algunos con víctimas mortales, entre los años 2012 y 2024 en ese sector, lo que refuerza la preocupación por la seguridad vial en dicha zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál era la situación del lugar donde ocurrió el accidente de Carlos Fabián Vega Calderón?

El sector donde ocurrió el fatal accidente, la intersección de la calle 44 con carrera 27 en el sur de Valledupar, ha sido escenario de otros siniestros viales en años anteriores. Según información del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este punto aparece en la lista de zonas de atención por siniestralidad, con registros de accidentes e incluso víctimas mortales entre 2012 y 2024.

¿Qué factores están siendo investigados como posibles causas del accidente de tránsito en Valledupar?

Las autoridades están evaluando diversos elementos relacionados con el accidente, entre los cuales se encuentran las condiciones en que se movilizaba el joven Carlos Fabián Vega Calderón y los hechos previos al impactante choque. Se consideran posibilidades como el 'microsueño', aunque hasta ahora no existe conclusión oficial sobre la causa exacta del siniestro, y todos los escenarios siguen en revisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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