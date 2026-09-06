Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, de 25 años, estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, falleció durante la madrugada del sábado 5 de septiembre en un accidente de tránsito registrado en el sur de Valledupar. El joven, nacido en Manaure Balcón del Cesar y residente en el barrio Don Alberto, conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 cuando, por causas que aún son motivo de investigación, chocó violentamente contra un árbol en las inmediaciones de la calle 44 con carrera 27.

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De acuerdo con el reporte policial citado en la noticia difundida por Noticias del Cesar, el impacto no solo destruyó casi por completo el vehículo —cuya gravedad quedó en evidencia por el motor desprendido que terminó sobre la vía— sino que también ocasionó daños en un poste del alumbrado público. La magnitud de la colisión fue tal que Carlos Fabián Vega quedó atrapado en el interior del automóvil, lo que obligó a los equipos de socorro a intervenir para poder extraerlo. Posteriormente, un hombre que se identificó ante las autoridades como su hermano lo trasladó de inmediato a la Clínica del Cesar, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la severidad de las lesiones sufridas.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 2 de la mañana, momento en el que, según se analiza en la investigación, pudieron influir varios factores. Aunque todavía no se ha emitido un informe oficial sobre las causas, se barajan posibles explicaciones como un microsueño, entre otros aspectos que deberán ser evaluados por las autoridades encargadas. Parte del proceso incluirá la revisión de las condiciones en las que se transportaba Vega, además de esclarecer qué ocurrió en los segundos previos al impacto que le arrebató la vida.

La escena del accidente, situada en la intersección de la calle 44 con carrera 27, no es ajena a este tipo de incidentes. Según información del Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que recopila datos entre 2012 y 2024, ese punto de la ciudad ya estaba identificado como una zona con antecedentes de siniestralidad vial relevante. Se reportan en la zona otros accidentes graves, algunos también con víctimas mortales, lo que lleva a las autoridades a mantener una especial vigilancia y establecer medidas preventivas en ese sector de Valledupar.

¿Por qué la calle 44 con carrera 27 de Valledupar es considerada una zona peligrosa para el tránsito?

La calle 44 con carrera 27 ha sido escenario reiterado de accidentes de tránsito graves, varios de ellos con víctimas mortales, según registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su Geoportal de Seguridad Vial. Esta intersección es reconocida como una de las áreas de atención prioritaria por siniestralidad en Valledupar, lo que alerta sobre la necesidad de analizar las condiciones viales y de tránsito en esa zona.

¿Qué es un microsueño y cómo puede influir en accidentes de tránsito?

Un microsueño es una breve pérdida de conciencia o sueño involuntario de pocos segundos, que puede ocurrir mientras una persona realiza actividades como conducir. Esta situación puede provocar que el conductor pierda el control del vehículo, aumentando el riesgo de accidentes graves como el que cobró la vida de Carlos Fabián Vega Calderón.

Disclaimer:

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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