Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar se encuentra nuevamente consternada tras el accidente que cobró la vida de Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años que la madrugada del sábado 5 de septiembre perdió la vida en un trágico siniestro vial. De acuerdo con información suministrada por la Policía de Tránsito y recogida por medios locales como EL PILÓN, los hechos ocurrieron en la calle 44 con carrera 27, un sector que, según el columnista Jesús Daza Castro, es reconocido como uno de los puntos más críticos para la seguridad vial en la ciudad.

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Vega Calderón conducía un Mazda blanco de placas AXN 561 cuando, según las primeras indagaciones, perdió el control del vehículo. El automóvil chocó primero contra el bordillo, tumbó un poste de energía y finalmente se estrelló violentamente contra un árbol. El impacto fue tan severo que dejó al conductor atrapado en el interior del carro, por lo que fue necesaria la intervención de los organismos de socorro para extraerlo y trasladarlo a la Clínica del Cesar. Sin embargo, sus heridas resultaron mortales y falleció poco después de su ingreso.

Las circunstancias que llevaron a este fatídico desenlace todavía están bajo investigación. Las autoridades de tránsito trabajan en la verificación de detalles determinantes como un posible microsueño al volante, las condiciones mecánicas del vehículo y el estado físico del joven al momento del accidente. Todos estos factores serán confrontados con las pruebas recopiladas en el lugar para lograr establecer con claridad qué originó el siniestro.

Carlos Fabián era estudiante de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina y vivía en el barrio Don Alberto. Su muerte ha generado conmoción tanto en la comunidad educativa como en los habitantes de Valledupar.

Jesús Daza Castro, columnista de EL PILÓN, advirtió que este accidente se suma a una larga lista de tragedias ocurridas en la calle 44, reconocida por la alta siniestralidad vial, especialmente con víctimas fatales en motocicletas. Daza Castro citó datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que a través de su Geoportal con registros entre 2012 y 2024, confirman la concentración del riesgo en esta zona. Además, cuestionó que la Secretaría de Tránsito de Valledupar no esté priorizando suficientemente los controles y la vigilancia en sectores tan críticos, sugiriendo que la política pública debe enfocar sus esfuerzos en los puntos con mayor número de víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la calle 44 en Valledupar es considerada un punto crítico de siniestralidad vial?

La calle 44 ha sido identificada como uno de los sectores con mayor número de accidentes de tránsito en Valledupar, especialmente con víctimas fatales que se movilizaban en motocicleta. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recopilados entre 2012 y 2024, este punto concentra un elevado nivel de riesgo, lo que exige una intervención prioritaria por parte de las autoridades.

¿Qué es un microsueño y cómo puede afectar la seguridad vial?

El microsueño es una breve e involuntaria pérdida de atención o de conciencia que puede durar apenas unos segundos, generalmente causada por el cansancio extremo. Al ocurrir mientras se conduce un vehículo, puede provocar la pérdida de control y aumentar notablemente el riesgo de accidentes, como contemplan las autoridades dentro de las posibles causas del siniestro en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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