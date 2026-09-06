Por: EL PILON SA

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Carlos Fabián Vega Calderón, un joven de 25 años oriundo de Manaure Balcón del Cesar, se encontraba cursando la carrera de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina. Su vida terminó trágicamente en la madrugada del sábado 5 de septiembre, cuando sufrió un fatal accidente de tránsito en el sur de Valledupar, mientras conducía un Mazda blanco de placas AXN 561.

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De acuerdo con reportes policiales citados en el informe, el siniestro se produjo en inmediaciones de la calle 44 con carrera 27, lugar conocido en la zona por presentar antecedentes de accidentes previos, incluyendo algunos con víctimas mortales. Según información disponible en el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con registros que abarcan desde 2012 hasta 2024, este sector figura entre los puntos críticos de siniestralidad vial en Valledupar.

El impacto resultó tan fuerte, que provocó graves daños no solo al vehículo, sino también a un poste del alumbrado público. El automóvil quedó prácticamente destruido, y el motor terminó desprendiéndose y cayendo sobre la vía. Las labores de los organismos de atención, que acudieron al sitio, permitieron retirar a Vega Calderón del interior del vehículo, donde había quedado atrapado debido a la magnitud de la colisión.

Luego de ser extraído del auto, un hombre que se identificó como hermano del joven lo trasladó a la Clínica del Cesar. Los médicos en el centro asistencial confirmaron su fallecimiento, como consecuencia de las lesiones sufridas en el violento choque, ocurrido pasada la 2 de la mañana.

Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidas. Dentro de la investigación actualmente en curso se evalúan distintos factores, incluyendo un posible microsueño, aunque no existe hasta el momento una conclusión oficial respecto a la causa del siniestro. La evidencia que dejó el estado del vehículo y las condiciones del lugar hacen parte de los elementos fundamentales que las autoridades tendrán en cuenta para determinar lo ocurrido en los instantes previos al choque.

La tragedia de Carlos Fabián Vega Calderón resalta los riesgos persistentes en puntos críticos de la ciudad y aporta una nueva alerta sobre la necesidad de reforzar la seguridad vial en sectores señalados históricamente como peligrosos.

¿Dónde ocurrió el accidente fatal de Carlos Fabián Vega Calderón en Valledupar?

El accidente que cobró la vida de Carlos Fabián Vega Calderón se registró en la intersección de la calle 44 con carrera 27, en el sur de Valledupar. Este sitio, según el Geoportal de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene antecedentes de múltiples accidentes en los últimos años y es identificado como un punto crítico de siniestralidad en la capital del Cesar.

¿Qué causas investigan las autoridades en el accidente de tránsito de la calle 44 con carrera 27?

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del accidente donde falleció Carlos Fabián Vega Calderón. Entre los factores en revisión están las condiciones en las que el joven conducía, el posible cansancio o microsueño, y los elementos mecánicos del vehículo. Hasta el momento no existe una conclusión oficial, y será fundamental el análisis del estado del automóvil y del entorno vial para entender lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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