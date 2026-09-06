Por: EL PILON SA

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Un episodio de inseguridad sacudió recientemente a Valledupar, luego de que un comerciante y su esposa fueran víctimas de un atraco a mano armada cerca del centro comercial Guatapurí, hecho que fue registrado por una cámara de seguridad el pasado viernes 4 de septiembre. En las imágenes, divulgadas en redes sociales y reproducidas por el medio El Pilón, se observa el momento exacto en el que el comerciante, junto a su esposa y una niña con uniforme escolar —presumiblemente su hija—, se encontraba revisando su vehículo debido a una aparente falla mecánica.

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La tranquilidad del lugar fue abruptamente interrumpida cuando un sujeto, vestido con buzo azul y negro y gorra, se aproximó y los enfrentó con un arma de fuego. Según muestra la grabación citada, el delincuente intimidó a las víctimas, forzajeando con la mujer para arrebatarle una cadena y otras pertenencias. Tras no hallar objetos de valor en poder del comerciante, el asaltante escapó rápidamente en una motocicleta, conducida por un aparente cómplice, huyendo a alta velocidad por los alrededores del sector.

El video del atraco pronto se viralizó en plataformas de internet, convirtiéndose en una evidencia clave para tratar de esclarecer la dinámica de los hechos. De acuerdo con El Pilón, las imágenes son referencia central para que las autoridades adelanten la identificación y localización de los responsables. Sin embargo, aún no existe información oficial sobre los elementos robados ni sobre la identidad de los delincuentes implicados en el episodio.

Frente a este hecho, residentes y comerciantes de la zona han expresado su preocupación y temor ante los reiterados hurtos que, como este, tienen lugar incluso en pleno día. De acuerdo con voces del sector recogidas por El Pilón, la comunidad exige una mayor presencia policial y mejor control, así como el aumento de patrullajes para prevenir situaciones similares y resguardar la seguridad de quienes transitan habitualmente por esa concurrida área de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones se han solicitado para mejorar la seguridad en el sector del centro comercial Guatapurí?

Habitantes y comerciantes del sector han manifestado la urgente necesidad de aumentar la presencia policial y reforzar los patrullajes. Consideran que estas medidas ayudarían a reducir la frecuencia de los hurtos y brindar mayor seguridad a quienes circulan por la zona, especialmente después del reciente atraco registrado ante las cámaras de vigilancia.

¿Cómo fue el modus operandi de los delincuentes durante el atraco en Valledupar?

Según la grabación difundida por El Pilón, el delincuente amenazó a las víctimas con un arma de fuego mientras revisaban su vehículo. Tras forcejear con una de las víctimas para quitarle sus pertenencias, escapó rápidamente del lugar en una motocicleta conducida por su cómplice, evidenciando una planificación que priorizaba la rapidez y el uso de intimidación directa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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