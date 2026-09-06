Por: EL PILON SA

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Un grave hecho de inseguridad se presentó en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar, cuando un comerciante y su esposa fueron víctimas de un atraco a mano armada. El suceso quedó grabado por una cámara de seguridad cuya pantalla recoge como fecha el viernes 4 de septiembre. Este hecho ha causado preocupación entre residentes y comerciantes de la zona, quienes nuevamente señalan la vulnerabilidad en materia de seguridad.

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En el video, de acuerdo con la publicación compartida por ‘El Pilón – Es lo nuestro’, se observa a una de las víctimas revisando su vehículo, aparentemente por una avería. Su esposa se encontraba cerca, en compañía de una menor que vestía uniforme de colegio, presumiblemente su hija. De forma repentina, un hombre vestido con un buzo azul y negro, junto a una gorra, se aproxima al grupo y los amenaza con un arma de fuego con la finalidad de robar sus pertenencias.

El delincuente forcejeó con la mujer con el fin de despojarla de una cadena y otros objetos personales, según se evidencia en el material audiovisual. Además, revisó al comerciante, aunque aparentemente no logró sustraerle elementos de valor. Luego de cometer el delito, el asaltante se retiró del lugar rápidamente en una motocicleta conducida por quien sería su cómplice y ambos huyeron a toda velocidad, alejándose por el sector.

La grabación, que comenzó a circular en redes sociales, es ahora una referencia clave en el intento de esclarecer la dinámica del atraco. Hasta la fecha, las autoridades no han dado detalles oficiales sobre el valor de los objetos hurtados ni acerca de la identidad de los responsables. Se espera que las investigaciones avancen para identificar y capturar a los implicados.

Ante estos hechos, la comunidad de Valledupar, especialmente los habitantes y comerciantes cercanos al Centro Comercial Guatapurí, han expresado inquietud y exigen mayor presencia policial en la zona. El aumento de patrullajes y controles es una de las peticiones más reiteradas, en busca de prevenir nuevos casos y mejorar la sensación de seguridad, sobre todo porque este tipo de hechos pueden ocurrir a plena luz del día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atraco a mano armada cerca del Centro Comercial Guatapurí en Valledupar?

El atraco se registró cuando un comerciante revisaba su vehículo en compañía de su esposa y, al parecer, de su hija menor. En ese momento, un hombre armado, identificado por portar un buzo azul y negro y una gorra, los amenazó y forcejeó con la mujer para quitarle sus pertenencias. Tras el robo, el asaltante huyó en una motocicleta junto a un cómplice. Todas estas acciones quedaron registradas en una cámara de seguridad, lo que ha servido como evidencia principal para la investigación.

¿Qué medidas de seguridad piden los habitantes y comerciantes tras el hurto en Valledupar?

Luego del atraco, tanto habitantes como comerciantes de la zona del Centro Comercial Guatapurí han reclamado a las autoridades un aumento en la presencia policial. Exigen reforzar los controles y patrullajes para prevenir hechos similares y así mejorar la seguridad de quienes transitan y trabajan en ese sector de Valledupar, especialmente ante la frecuencia de robos incluso durante el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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