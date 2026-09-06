Por: EL PILON SA

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Un nuevo hecho de inseguridad ha generado preocupación entre los habitantes y comerciantes de Valledupar, particularmente en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí. De acuerdo con la grabación de una cámara de seguridad, un comerciante, su esposa y una menor de edad habrían sido víctimas de un atraco a mano armada el viernes 4 de septiembre. Las imágenes, difundidas en redes sociales y por el medio local El Pilón, muestran cómo la familia se encontraba en la vía revisando su vehículo, que al parecer había presentado una avería, cuando fueron sorprendidos por un sujeto armado.

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Según se observa en la grabación, la madre, quien se hallaba junto a la menor con uniforme de colegio —presuntamente su hija—, fue interceptada por el delincuente, quien vestía un buzo azul con negro y llevaba gorra. El hombre intimidó a las víctimas con un arma de fuego y procedió a forcejear con la mujer para despojarla de una cadena y otras pertenencias que llevaba. Al revisar al comerciante, aparentemente no halló objetos de valor. Luego de cometer el robo, el criminal huyó rápidamente en motocicleta junto a quien sería su cómplice, alejándose del sector a toda velocidad.

La difusión de la grabación en diferentes redes sociales ha contribuido a que la comunidad intente reconstruir lo ocurrido y presione para que se identifique a los responsables. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre el monto de lo hurtado ni sobre la identidad de los delincuentes implicados. Las autoridades están llamadas a avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes participaron en este asalto.

El incidente ha encendido las alarmas tanto en los vecinos como en los comerciantes cercanos al Centro Comercial Guatapurí. Varias voces del sector manifiestan sentirse vulnerables, y piden de manera enfática a la Policía más presencia y patrullaje en la zona, pues señalan que hechos de hurto como el captado por la cámara ocurren incluso a plena luz del día. La ciudadanía insiste en la urgencia de reforzar la seguridad y controlar este tipo de delitos que afectan la vida cotidiana y la actividad comercial en esta parte de la ciudad.

¿Qué medidas de seguridad solicitan los comerciantes del Centro Comercial Guatapurí tras el atraco?

Los comerciantes y residentes del sector han pedido a las autoridades un aumento de la presencia policial y de los patrullajes en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí. Reclaman controles más estrictos y acciones que contribuyan a disminuir los casos de hurto, sobre todo aquellos que se presentan a plena luz del día y afectan tanto a clientes como a comerciantes.

¿Cuál es el avance de la investigación sobre el atraco cerca del Centro Comercial Guatapurí?

Hasta el momento de la publicación, no se conocen detalles oficiales sobre el valor de los objetos hurtados ni sobre la identidad de los responsables. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad y distribuidas por El Pilón sirven como referencia para la investigación en curso, pero las autoridades aún no han informado sobre capturas o avances significativos en el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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