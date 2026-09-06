Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, anunció que presentará denuncias contra quienes, según afirmó, difunden señalamientos falsos en relación con la gestión de las autoridades durante la emergencia ocasionada por los incendios forestales que afectan a ese departamento. De acuerdo con su mensaje publicado el domingo 6 de septiembre en su cuenta oficial de X, la funcionaria defendió la labor tanto de la Gobernación como de los organismos de socorro, la Policía, campesinos y voluntarios, quienes han sido pieza clave en el control de las conflagraciones a lo largo de las últimas semanas.

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La mandataria subrayó especialmente el compromiso de bomberos, Policía, campesinos y voluntarios, resaltando que llevan al menos cinco semanas enfrentando las llamas en diversos puntos del Tolima. Según Matiz, su esfuerzo merece reconocimiento y no puede verse empañado por una campaña de desinformación que, de acuerdo con sus declaraciones, busca perjudicar el trabajo articulado desplegado en la emergencia.

En su pronunciamiento, la gobernadora advirtió que mantendrá una postura firme frente a aquellos que pretendan aprovechar la difícil coyuntura con fines ajenos a la solución de la crisis. “Todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios”, enfatizó, reiterando que también ejercerá acciones legales contra quienes, según ella, quieran "responsabilizar falsamente" a las autoridades y poner en duda el esfuerzo realizado durante la emergencia ambiental.

Por otro lado, Matiz cuestionó las intenciones de quienes, en su opinión, intentan obtener beneficios políticos de una tragedia de esta magnitud. La gobernadora expresó que algunos buscan capitalizar políticamente el sufrimiento y el impacto de los incendios, lo que consideró un acto reprochable. Finalmente, realizó un llamado a la cordura y a evitar que la emergencia escale en confrontaciones políticas y sociales. “Espero que las conflagraciones no enciendan las llamas del odio y la pugnacidad que algunos, al parecer, pretenden avivar”, concluyó Matiz, insistiendo en que la solidaridad y el trabajo conjunto deben prevalecer ante la adversidad.

¿Quiénes han participado en la atención de los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con la información comunicada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, en la atención de los incendios han participado principalmente bomberos, Policía, campesinos y voluntarios. Estos actores, según la funcionaria, han trabajado durante al menos cinco semanas en distintos puntos del departamento, sumando esfuerzos para controlar la emergencia ambiental.

¿Qué denunció públicamente la gobernadora del Tolima sobre la gestión de la emergencia?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció públicamente que habría personas difundiendo señalamientos falsos respecto a la gestión de las autoridades durante la atención de los incendios forestales. Según expresó, esos señalamientos tendrían, entre otros objetivos, obtener beneficios políticos e interferir con el trabajo de las entidades y los voluntarios en la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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