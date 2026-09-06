Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años fue víctima de un sofisticado engaño en un cajero electrónico en Ibagué, donde dos hombres, según las investigaciones, habrían logrado cambiarle su tarjeta bancaria para después vaciar su cuenta y concretar una costosa compra. El caso, que ocurrió en junio de 2025, culminó con la captura de los implicados en Bogotá, de acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación.

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Los hechos se desarrollaron cuando la víctima intentaba retirar dinero en un cajero, momento en el que Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos la abordaron. De acuerdo con la Fiscalía, los hombres utilizaron diversas artimañas para que la mujer accediera a un cajero que, presuntamente, había sido manipulado previamente. El organismo explica que, mientras uno de los acusados, Lombana Bustos, habría obstaculizado el funcionamiento del aparato, el otro, Dueñas Guzmán, aprovechó para cambiar la tarjeta de la mujer sin que ella se percatara.

Posteriormente, horas después del encuentro, la adulta mayor empezó a recibir notificaciones de su banco advirtiendo movimientos inusuales en su cuenta. En total, los retiros alcanzaron los $2 millones, y se registró una compra de $11,7 millones en un establecimiento comercial de la ciudad, donde los presuntos responsables adquirieron una pulsera de oro. El total del dinero sustraído supera los $13 millones, conforme a lo indicado en la investigación.

El caso fue asumido por una fiscal de la Seccional Tolima. A los señalados se les imputaron cargos por hurto cometido a través de medios informáticos y violación de datos personales, pero ambos negaron responsabilidad en los hechos. Las órdenes de captura fueron ejecutadas en Bogotá, en un operativo que contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, resaltando la coordinación entre estas entidades en la lucha contra los delitos financieros y la protección de los usuarios bancarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la modalidad de engaño en el cajero electrónico de Ibagué?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables manipularon un cajero electrónico y recurrieron a artimañas para dirigir a la víctima hacia la máquina alterada. Mientras uno de los hombres obstaculizaba el funcionamiento del cajero, el otro aprovechó para cambiar la tarjeta de la mujer, lo que permitió luego realizar retiros y una compra millonaria sin que la víctima se diera cuenta de lo sucedido en el momento.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía a los capturados por el robo en Ibagué?

La fiscal de la Seccional Tolima les imputó a los señalados los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Según la investigación, ambos participaron activamente en la ejecución del engaño que permitió el acceso a la información bancaria de la víctima y el retiro indebido de una suma superior a $13 millones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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